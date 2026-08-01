Nuovi muri laterali e pensilina bus: tutti i lavori per la manutenzione sulla Provinciale del Pian del Frais

Venerdì 31 luglio, nell’ambito dell’iniziativa “Comuni in linea”, il Vicesindaco metropolitano con delega ai lavori pubblici, Jacopo Suppo, ha effettuato un sopralluogo per verificare gli esiti del cantiere per la manutenzione straordinaria della Strada Provinciale 254 del Pian del Frais . Suppo si è soffermato soprattutto sui lavori che hanno interessato il territorio del Comune di Meana di Susa, il cui Sindaco, Federico Ragalzi, ha accompagnato il Vicesindaco metropolitano nel sopralluogo. La carreggiata della Provinciale 254 che collega Meana di Susa al Pian del Frais presentava alcune criticità, legate in particolar modo alla presenza di muri di sostegno ammalorati ed alla carenza o inefficacia di alcune barriere stradali esistenti. Grazie ai fondi derivanti dai canoni idrici, sono stati progettati ed appaltati i lavori di manutenzione straordinaria, per un importo complessivo di 500.000 euro. Inoltre, a Meana, grazie ad un contributo finanziario di 170.000 euro da parte della Città metropolitana, il Comune è intervenuto su di un tratto ammalorato della Provinciale 172 del Colle delle Finestre, procedendo al rifacimento di un muro di sostegno, alla bitumatura, alla sostituzione delle protezioni laterali e alla realizzazione di una pensilina per una fermata del trasporto pubblico locale. Il cofinanziamento del Comune è stato pari a 10.000 euro.

GLI INTERVENTI PRINCIPALI ESEGUITI SULLE PROVINCIALI 254 E 172

- Intervento 1 sulla diramazione 1 della Provinciale 172 al km 0+600: l'intervento prevedeva la realizzazione di cordoli, barriere e ripristini di murature è terminato, le operazioni di scarifica e formazione del nuovo tappetino di usura

- Intervento 2 sulla Provinciale 254 al km 3 e al km 3+600: comprende il ripristino dell’opera di sostegno, la realizzazione del cordolo in cemento armato e l’installazione delle barriere bordo ponte. Rimane da completare l’installazione delle barriere bordo laterale e la bitumatura

- Intervento 4 sulla Provinciale 254 km al 4+250: in questo intervento è prevista la sola sostituzione delle barriere del bordo laterale.

- Intervento 5 sulla Provinciale 254 al km 6+500: è stata realizzata la riprofilatura della parete rocciosa per consentire un minimo di allargamento della sede stradale, essenziale per avere lo spazio per posizionare la barriera di sicurezza a valle. Per la realizzazione dell'intervento 5, per la demolizione del versante roccioso si è reso necessario chiudere il tratto stradale al transito per circa una settimana, con deviazione del transito sulla strada comunale che si congiunge con la SP 254 più a monte. I lavori sono stati completati a fine giugno.

- Intervento 6: utilizzando i ribassi d’asta è stato possibile mettere in sicurezza un ulteriore tratto della Provinciale 254.