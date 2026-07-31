Fondo regionale per i riders, Avs: "Approvato all'unanimità il nostro ordine del giorno. Ora l'impegno diventi realtà"

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno di AVS, a prima firma Cera, per l’istituzione di un Fondo regionale a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati attraverso le piattaforme digitali. È un risultato politico importante e tutt’altro che scontato.

"Dopo numerose battaglie, interrogazioni e manifestazioni portate avanti insieme ai riders e alle organizzazioni che ne difendono i diritti, oggi compiamo un passo tangibile e straordinario. Parliamo di lavoratrici e lavoratori che ogni giorno attraversano le nostre città sotto il sole, la pioggia, il gelo e in condizioni spesso pericolose, senza una reale continuità di reddito e con tutele ancora troppo deboli. Basta un infortunio, un guasto al mezzo o un evento meteorologico estremo per perdere immediatamente la possibilità di lavorare e, quindi, di guadagnare".

"Non possiamo accettare che tutto il rischio venga scaricato su chi pedala e consegna, mentre le piattaforme continuano a organizzare il lavoro e a produrre profitti. Un Fondo regionale non risolve da solo tutte le criticità del settore e non può sostituire gli obblighi delle imprese, ma può rappresentare uno strumento concreto di protezione e un primo riconoscimento istituzionale della condizione di queste lavoratrici e di questi lavoratori".