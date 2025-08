A Moncalieri torna la passarella su corso Trieste. Tutto in una notte, fra 5 e 6 agosto

Poco meno di otto mesi dopo lo smantellamento della vecchia struttura, è iniziato il conto alla rovescia a Moncalieri per la nuova passarella su corso Trieste. L'appuntamento è per la notte tra il 5 ed il 6 agosto, quando verrà realizzato il nuovo camminamento lungo quella che è la direttrice del principale collegamento con Torino.

Tutto in una notte (5-6 agosto)

In questi giorni i materiali sono stati già sistemati a bordo strada, poi dalle ore 22 di martedì (per creare il minore disagio possibile alla circolazione) gli operai saranno al lavoro per sistemare l'impalcato realizzato in carpenteria metallica, su cui la ditta incaricata dell'intervento sta già lavorando a terra. Sarà un’operazione molto non semplice, con la nuova passerella che non sarà solo posata: contemporaneamente verrà effettuata la gettata di cemento per ancorarla al suolo, ai piloni saranno collegate le scale ed anche un ascensore su entrambi i lati di corso Trieste, per consentire l’accessibilità migliore.

Ecco come cambia la viabilita'

Questo intervento, la cui durata è prevista dalle ore 22 del 5 agosto alle 6 della mattina seguente, obbligherà alla sospensione della circolazione per chi è diretto in tangenziale, così come non sarà utilizzabile l’uscita dalla sopraelevata. Per chi non potrà fare a meno di usufruire del sistema autostradale, sarà necessario utilizzare percorsi alternativi, usando corso Roma verso il centro cittadino, op pure per chi si trova in tangenziale imboccare l’uscita all’altezza del centro meccanografico di Intesa Sanpaolo.

Il divieto di circolazione in corso Trieste durerà sino al termine dei lavori, per questo il tratto tra la rotonda Maroncelli e la sopraelevata sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia probabilmente sino alla prima mattina di mercoledì. l'investimento, pari a circa 1,2 milioni di euro, è stato finanziato grazie al Pnrr e prevede anche la sistemazione della pista ciclabile di via Bosso.