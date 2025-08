Rom a Parco Ruffini, la richiesta di FdI: "Applicare subito la leggere regionale Marrone"

“Parco Ruffini non può più aspettare, ora è il momento di sequestrare i camper che da mesi stazionano abusivamente nell’area di sosta”: a chiederlo è il consigliere di FdI in Circoscrizione 3 Stefano Bolognesi, che insieme alla vicecapogruppo di Fdi alla Camera Augusta Montaruli e all’assessore regionale Maurizio Marrone ha effettuato un sopralluogo presso il parcheggio.

Dopo l’operazione degli scorsi giorni a Mirafiori Nord, in cui l’applicazione della legge regionale “Marrone” ha permesso lo sgombero di un accampamento nomadi presso l’area esterna del parcheggio Gtt 'Caio Mario', ora Parco Ruffini resta l’area con il maggior numero di camper.

“Da mesi chiediamo un intervento per ripristinare la legalità anche a Parco Ruffini - dichiarano Marrone, Montaruli e Bolognesi - La legge regionale infatti parla chiaro, e il fatto che la Municipale l’abbia utilizzata con successo per lo sgombero degli accampamenti rom di del Cimitero Sud, del Villaretto, di via Monteverdi, di piazza Crispi, di via Boston, e ora Mirafiori, rende palese il fatto che debba essere applicata anche in Circoscrizione 3. I residenti che da mesi subiscono questa situazione di degrado non possono attendere un giorno in più”.

La legge regionale “Marrone” prevede la diffida, il sequestro e la confisca dei camper e delle roulotte che stazionino in aree non adibite a camper oltre le 48 ore.