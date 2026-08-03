Torre Pellice: i giochi di piazza Muston rinascono a San Ciò

Verranno trasferiti a San Ciò i giochi rimossi da piazza Muston in occasione dei lavori di riqualificazione dell’area del Cinema Trento. Il Comune di Torre Pellice, infatti, ha stanziato circa 3.800 euro dell’Avanzo di amministrazione per riparare le attrezzature in vista di un nuovo utilizzo.

“Da anni ormai il parco di San Ciò era senza rimasto senza giochi, rimossi perché non erano più a norma. È un peccato, anche perché in passato si era lavorato molto nel quartiere, soprattutto con eventi dedicati proprio ai bambini, per favorire l’integrazione tra i residenti e con gli utenti del centro diurno Ciao” ricorda la sindaca di Torre Pellice, Maurizia Allisio.

Da anni però nell’area verde di via Generale Rivoir i bambini del quartiere popolare del paese non possono più divertirsi con i giochini: “Abbiamo quindi deciso di spostare proprio lì quelli rimossi da piazza Muston – annuncia Allisio –, ma solo dopo averli sottoposti a una manutenzione che li renda conformi alla normativa attuale sulla sicurezza”. La ricollocazione potrebbe avvenire nell’autunno.