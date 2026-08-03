Verde pubblico a Chieri, Limone: "Eseguiti controlli su 1.180 alberi. Solo il 3% verrà sostituito"

"Sul territorio di Chieri sono state eseguite analisi di stabilità su 1180 alberi, attraverso il metodo VTA (Visual Tree Assessment), strumento fondamentale per la corretta valutazione dello stato di salute del patrimonio arboreo comunale e per ridurre i rischi derivanti da alberi potenzialmente pericolosi. È così emersa la necessità di procedere con l’abbattimento di 38 alberi, pari al 3% degli esemplari oggetto di analisi VTA, effettuate conformemente al protocollo SIA (Società Italiana di Arboricoltura). Si tratta di piante disseccate, malate o che presentano difetti o danni strutturali tali da renderle instabili. Siamo in presenza di criticità non sempre individuabili attraverso la semplice osservazione esterna ma che possono richiedere approfondimenti diagnostici e strumentali, in particolare sull’apparato radicale. Gli interventi di abbattimento, seguendo le indicazioni fornite dai tecnici che hanno effettuato le analisi, avranno luogo da metà agosto a fine settembre, dal momento che si tratta per lo più di alberi con indice di pericolosità D, ovvero “pericolosità estrema”, ed è nostro dovere evitare che, al verificarsi di un evento meteorologico estremo, queste piante possano cadere e causare danni a cose e soprattutto a persone. Gli esemplari abbattuti saranno poi sostituiti nel periodo invernale con nuovi alberi. Questi controlli e le conseguenti sostituzioni fanno parte di un più ampio progetto di valorizzazione del patrimonio arboreo della nostra città, basta pensare che dal 2019 al 2023 in diverse aree del territorio della Città di Chieri sono stati piantumati circa 13mila alberi (in media circa 7 alberi al giorno). A novembre, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi presenteremo un report per illustrare le piantumazioni effettuate negli ultimi anni e quali sono i nostri progetti futuri". Lo dichiara l’assessore all’Ambiente e al Verde pubblico Andrea Limone.

Gli alberi interessati dagli interventi si trovano al Parco Tepice del Pellegrino (1), in Strada Fontaneto (1), Parco San Silvestro (6), Via Buttigliera (1), Corso Torino (9), Via Lazzaretti (2), Via Perotti (4), Asilo Nido Cucciolo (1), Scuola di Porta Garibaldi (2), Orti Urbani di Corso Olia (4), Corso Cibrario (1), Viale Cappuccini (4), Strada Andezeno (1) e Scuola Pessione (1).