Mirafiori Sud, il campetto di via Artom tra trappole di ferro e degrado: “Messa in sicurezza urgente”



Rifatto a nuovo soltanto pochi anni fa nell’ambito dei piani di riqualificazione delle periferie, il campo da calcetto e da basket al fondo di via Artom - a Mirafiori Sud, a pochi passi dalla rotonda di strada Castello di Mirafiori - è già ritornato nel buio dell’abbandono. Canestri divelti, recinzioni strappate e cumuli di rifiuti trasformano una struttura sportiva nata per aggregare i giovani in una vera e propria trappola a cielo aperto.

Il grido d'allarme

A sollevare formalmente il problema e a chiedere un sopralluogo immediato da parte dei tecnici della Città è Davide Schirru, capogruppo della lista civica "Noi progettiamo per la 2" in Circoscrizione 2. “Purtroppo le recinzioni sono state gravemente danneggiate e in alcuni punti rappresentano un rischio concreto per la sicurezza sia delle persone che dei cani, che potrebbero ferirsi gravemente”, spiega il consigliere. “Occorre un intervento urgente, quanto meno per mettere in sicurezza nell'immediato le parti più pericolose e restituire dignità al giardino”.

Fili metallici ad altezza bambino

Il sopralluogo nell’area rivela uno scenario sfortunatamente comune a molti spazi pubblici dei quartieri periferici della città. La struttura metallica che delimita il campo da gioco appare sfondata in più punti, con spuntoni e fili di ferro sfilacciati che sporgono minacciosi proprio ad altezza bambino. A completare il quadro di inciviltà ci pensano i tabelloni da pallacanestro piegati dalle specchiate e dai vandali, accompagnati dalla presenza costante di bottiglie rotta, plastica e rifiuti abbandonati a margine del terreno da gioco.

La richiesta di manutenzione e controllo

I residenti della zona chiedono da tempo un presidio costante e interventi rapidi di manutenzione. Non basta inaugurare le opere pubbliche: occorre garantirne la sopravvivenza nel tempo.