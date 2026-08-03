Protesta al carcere di Torino: detenuto si arrampica al terzo piano, intervengono i vigili del fuoco

Mattinata di tensione all'interno del carcere "Lorusso e Cutugno" di Torino, dove un detenuto si è arrampicato sul muro di un edificio nel cortile passeggi del padiglione A, raggiungendo l'altezza del terzo piano. L'episodio, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe una forma di protesta le cui motivazioni non sono al momento ancora note.

Per mettere in sicurezza l'area e gestire la delicata situazione, sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale con diversi mezzi.

L'episodio ha riacceso i riflettori sulle criticità della struttura torinese. Come riporta ANSA Piemonte, sull'accaduto è intervenuto duramente l'OSAPP (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria), lanciando un chiaro allarme sullo stato dell'istituto penitenziario.

"La situazione nel carcere torinese è totalmente fuori controllo. Abbiamo più volte chiesto l'intervento del Prefetto. Ogni giorno la situazione diventa sempre più pericolosa: speriamo solo che non accada l'irreparabile."

La situazione resta sotto il costante monitoraggio delle forze dell'ordine e dei soccorsi, mentre si attende di comprendere le ragioni del gesto del recluso.