Anziano cane pastore si allontana dai padroni: salvato di notte nei boschi dai poliziotti

Cane pastore in difficoltà salvato, negli scorsi giorni, dalla Polizia a Bardonecchia. Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione di un ragazzo che aveva notato l’animale vagare a bordo strada in direzione Pian del Colle, manifestando evidenti difficoltà nel camminare. Il giovane era riuscito a seguire per un tratto l’animale, fin quando lo stesso si era addentrato all’interno della fitta vegetazione, perdendone così le tracce.

Cane perso nel bosco

Nel frattempo era scesa la notte, così i poliziotti hanno proseguito nelle ricerche accurate nella zona dell'avvistamento con l'ausilio delle torce. Inoltrandosi nell’area boschiva che costeggia il Rio di Valle Stretta, gli agenti hanno udito dei rumori di arbusti spezzati. Dirigendosi in quella direzione, i poliziotti hanno trovato il quattroozampe che si muoveva a stento: lo hanno così preso in braccio per portarlo fino alla Volante e da lì negli uffici del Commissariato, dove lo hanno rifocillato con acqua e cibo.

Nelle ore successive, l'animale è stato preso in affidamento dal personale addetto del canile di Sant’Antonino di Susa, per valutarne le condizioni e verificarne la presenza del microchip. Il giorno successivo, risaliti alla sua identità, Wisky è stato riconsegnato ai proprietari da cui si era allontanato.



