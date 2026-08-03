Nel Torinese caldo e temporali: stesso copione per tutta la settimana

Non accenna a cambiare in modo sostanziale la situazione meteorologica sul Mediterraneo. L'alta pressione e il caldo non cederanno il passo più di tanto, anche se non mancheranno temporali soprattutto nelle ore pomeridiane sulle Alpi.

A Torino quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 3 a venerdì 7 agosto.

Al mattino cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Al pomeriggio formazione di nubi cumuliformi sui rilievi alpini, con rovesci o temporali che difficilmente scenderanno nelle pianure, tranne probabilmente domani e venerdì. In ogni caso i fenomeni saranno piuttosto irregolari, per cui non è escluso l'interessamento delle pianure anche negli altri giorni della settimana.

Temperature massime ancora oltre le medie del periodo, anche se fino a domani saranno ridimensionate, per poi aumentare di nuovo tra mercoledì e giovedì. Massime quindi che a metà settimana risaliranno fino a 34/35°C con punte di 36/37°C, e minime ancora tropicali che difficilmente scenderanno sotto i 24/25 °C, comportando quindi un alto indice di rischio blioclimatico.

Venti in generale assenti o deboli variabili. Raffiche intense saranno possibili durante i temporali sulle Alpi in estensione alle pedemontane.

Da sabato 8 agosto.

Qualcosa si muoverà, possibili giornate di tempo un po' più perturbato ma con poche variazioni sul tema termico. Da confermare nei prossimi aggiornamenti.

Previsioni stagionali

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Previsione rischio grandine e dati grandinate

https://www.datameteo.com/meteo/previsione-grandine.html

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Torino

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