Santa Rita non va in vacanza: i volontari Procivicos in azione per pulire piazza d’Armi

Mentre Torino si svuota per le vacanze estive e il caldo di agosto invoglia al relax, c’è chi sceglie di rimboccarsi le maniche per il bene del territorio. Nel fine settimana, l’area di piazza d’Armi è stata il teatro di un maxi intervento di pulizia straordinario organizzato dai volontari della Procivicos. L’obiettivo dell'iniziativa è chiaro: passare al setaccio viali e aree verdi per rimuovere il degrado e restituire quel che merita a uno dei polmoni verdi più amati del quartiere Santa Rita.

Caccia al rifiuto tra viali e aiuole

L’operazione ha visto i volontari impegnati a bonificare strade, marciapiedi e aiuole, raccogliendo ciò che troppo spesso viene abbandonato da chi scambia gli spazi pubblici per una discarica a cielo aperto. Bottiglie di vetro, cartacce, plastica e centinaia di mozziconi di sigaretta: sporcizia che non solo deturpa il paesaggio, ma rappresenta un vero e proprio percorso a ostacoli per i tanti torinesi che frequentano il parco per fare jogging, passeggiare o portare a spasso i propri cani.

Il messaggio di Procivicos

A spiegare lo spirito dell'iniziativa è il volontario dell’associazione, Giuseppe Tesio, che rivendica il valore dell'impegno civico anche in pieno periodo estivo. “Vogliamo far conoscere ai cittadini il nostro operato”, dichiara Tesio. “Sappiamo benissimo di non essere gli unici ad attivarci, ma riteniamo che l’importante sia partecipare e dare il proprio contributo concreto. Il messaggio che vogliamo mandare è forte e chiaro: i nostri giardini e le nostre strade non sono delle pattumiere”.

Un’azione che punta a sensibilizzare residenti e frequentatori del parco, ricordando che la tutela del bene comune passa prima di tutto dai piccoli gesti quotidiani di ciascuno. Per chi volesse informazioni sulle attività dell’associazione, ogni mese sul sito di Provicivos viene anche rilasciato il calendario mensile degli appuntamenti.