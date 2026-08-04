Bimbo si ferisce a un dito e finisce in ospedale, sotto sequestro la giostrina del parco

Un pomeriggio di gioco trasformato in paura e in una corsa in ospedale. È bastato un attimo al parco Di Vittorio per far scattare l'allarme e far finire sotto sequestro le attrazioni del giardino pubblico a cavallo tra Mirafiori e Lingotto (ma sul territorio della Circoscrizione 8). L'episodio si è verificato domenica 26 luglio, quando un bambino di pochi anni è rimasto ferito a un dito di una mano mentre utilizzava una delle giostrine girevoli presenti nell'area giochi lungo via Donato Bachi.

Due giostre sigillate

Immediata la reazione della madre del piccolo che ha subito allertato i soccorsi e le forze dell'ordine. Sul posto è intervenuta una squadra della polizia locale che ha provveduto a transennare e mettere in sicurezza l'intera area ludica.

Trattandosi di due giostrine girevoli speculari e strutturalmente identiche, le forze dell'ordine hanno preferito interdire la fruizione di entrambe le strutture per ragioni di massima cautela e prevenzione.

Miano: "Verifiche necessarie per capire cosa sia successo"

A fare il punto sulla situazione è il presidente della Circoscrizione 8, intervenuto per spiegare i passaggi tecnici e amministrativi in atto dopo l'incidente. "Abbiamo dovuto interdire le due giostrine del Di Vittorio perché un bambino di pochi anni si è fatto male ed è finito in ospedale", ha confermato Massimiliano Miano. "Sembrerebbe che un ditino sia rimasto incastrato. È intervenuta una squadra che per precauzione ha transennare tutto, anche l’altra giostrina lì a fianco. Sono da controllare per capire se c’è qualcosa che non va o se la struttura girevole presenti irregolarità. Una volta espletate le verifiche del caso si deciderà se rimetterle in funzione o meno".

La Città: "Siamo a disposizione"

Al momento la giostrina del parco Di Vittorio è stata sottoposta a sequestro giudiziario probatorio e sul fatto verrà avviata un'indagine. Gli uffici del Verde della Città di Torino si sono messi a disposizione e forniranno tutti gli elementi utili alle autorità giudiziarie.