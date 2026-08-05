Casinò, luglio da record per i visitatori: vinti oltre 1,6 milioni di euro ai jackpot delle slot

Record di vincite nelle sale slot nel mese di luglio. Complessivamente sono stati consegnati premi del valore superiore a € 4,999 per € 1.639.368, il montepremi mensile più alto dell’anno in corso. Il jackpot più ricco è andato ad una turista italiana che ha puntato alla slot Lion Link, che funziona con ticket da € 0,01. Dopo una serie di partite ha visto comparire sul display l’importo della vincita, che ha reso indimenticabile la sua vacanza. La vincitrice ha brindato con il marito con un calice di bollicine e ha detto che ritornerà forse per il Festival.

Turisti, pokeristi e visitatori premiati e felici. Questo il leitmotiv che ha caratterizzato il mese appena concluso al Casinò di Sanremo, che ha ospitato un flusso continuo di vacanzieri, soprattutto francesi, spesso baciati dalla fortuna. Tutte le sale, dove si ricorda sempre di giocare responsabilmente e con misura, hanno dispensato premi da record, soprattutto le slot machines, dove le novità in termini di modelli e di procedure di gioco hanno incuriosito e divertito. Sono 21 i modelli più innovativi installati a cui ne verranno annessi altri 16 in queste settimane. A regime il parco slot potrà esibire 45 nuovi splendenti esemplai di ultimissima generazione. Dall’inizio dell’anno il montepremi erogato (in vincite del valore superiore a € 4,999) a raggiunto quota € 9.327.907.

Grande partecipazione anche per il DSO, Deep Stack Open, con Main Event da €550, che si è disputato dal 21 al 26 luglio. Sono stati organizzati per i mille partecipanti, 533 iscritti al Main Event, tutta una serie di tornei dove l’agonismo e la professionalità dei players ha fatto vivere delle belle pagine di poker. Si chiude un evento ma il poker non si ferma. Il 28 luglio si è aperto il TSP, Texapoker Series, che accompagnerà i players per tutto il mese di agosto.

Sempre apprezzati i tavoli dell’Hold’em Poker, resi interessanti dai jackpot, legati alle diverse partite. Il prossimo da centrare ammonta a €30.000. Cresce, intanto, l’attesa e l’interesse per i WSOP World Series Poker che dal 27 al 30 novembre riporterà il poker internazionale a Sanremo.

In tema di spettacoli il Roof Garder tutto esaurito e con una lunga lista di richieste ha accolto il 18 luglio Gemelli di Guidonia, un altro successo per il calendario eventi 2026 che ha saputo intercettare, ancora una volta, i gusti della clientela e dei visitatori. Anche gli ultimi spettacoli a teatro, prima delle operazioni di maquillage, hanno riscosso l’apprezzamento del pubblico dall’incontro con il direttore Mario Giordano agli spettacoli musicali. Nel foyer di Porta teatro, sino a fine agosto, si può ammirare la mostra:” Materia viva Lo slancio e il sedimento” di Elena Rede, personalità ecclettica, raffinata scultrice e pittrice, in linea con la grande tradizione artistica aziendale. Ottima risposta per i Martedì Letterari sotto le stelle che hanno ospitato Antonio Caparica, Serena Bortone e Beppe Convertini.

La variegata proposta di intrattenimento di alta qualità è uno dei punti di forza del Casinò insieme all’eleganza e alla sicurezza dei luoghi, e alla professionalità espressa nell’organizzazione.

Le presenze, infatti, sono sempre in crescita: clienti affezionati e visitatori occasionali, appassionati di poker o delle manifestazioni proposte al Roof Garden o a teatro. .

Il mese di luglio si è attestato a 20.902 visitatori che hanno portato il dato annuale a totalizzare 145.069 ingressi. Nel primo semestre del 2026 le presenze sono aumentate di 11.784 unità rispetto allo stesso periodo del 2025. Il bilancio mensile in termini di incassi è la sintesi di questi numeri: € 4.736.179.

“Un’estate ricca di spettacoli e di momenti di svago di grande qualità quella che si sta vivendo al Casinò e a Sanremo. Riscontriamo l’apprezzamento di chi ci visita e di chi sceglie di trascorrere momenti della sua vacanza nelle nostre sale, dove ricordiamo sempre l’importanza di giocare responsabilmente e con misura. Registriamo il positivo aumento delle presenze, anche di visitatori stranieri, soprattutto di origine orientale, che abbiamo fortemente voluto attraverso una mirata politica dell’accoglienza e dell’intrattenimento. Cerchiamo, infatti, di monitorare costantemente il gradimento della clientela per impostare programmi diversificati di svago impostati sulla qualità e sulla novità. Per questo rinnoviamo costantemente il parco slot dove i modelli sono i più innovativi e premianti per i fruitori. Allo stesso modo vengono proposti tutte le settimane interessanti tornei di poker affiancati da eventi di portata nazionale come il Deep Stack Open appena concluso. Sono sempre disponibili i tavoli dell’Hold’em Poker, che propongono interessanti super Jackpot. Il divertimento per appassionati e visitatori è assicurato sempre ricordando l’importanza di giocare responsabilmente e con misura in tutte le sale. “Sottolinea il Presidente e Amministratore Delegato dott. Giuseppe Di Meco con i consiglieri dott.ssa Sonia Balestra e arch. Mauro Menozzi

Concludendo:” Abbiamo iniziato le operazioni di maquillage del teatro dell’Opera, struttura fruita da tutta la città e in cui si svolgono più di trecento eventi all’anno. A settembre sarà ancora più elegante pronto ad ospitare la nostra proposta di intrattenimento culturale con la nuova stagione teatrale e gli appuntamenti letterari, sempre richiesti e assiduamente frequentati. Era un intervento atteso da tempo, che non si effettuava da più di vent’anni, che riafferma la bellezza di un luogo unico, simbolo dell’attenzione alla cultura, che si ebbe sin dalla progettazione del Casinò. Il teatro verrà riaperto a settembre pronto ad essere a servizio di tutta la città.”

Luglio si è chiuso con l’introito di €4.73 milioni portando il risultato dal 1° gennaio a € 34.66 milioni. (+8.7% rispetto allo stesso periodo del 2025).