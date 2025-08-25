Inizio settimana con sole sul Torinese, da mercoledì piogge e temporali

Temporanea situazione di stabilità tra oggi e domani, anche se con poco sole. Tra mercoledì e giovedì forte perturbazione in arrivo con piogge e temporali per lo più sulle aree settentrionali. Tendenza a miglioramento nel fine settimana.

A Torino quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 25 e domani martedì 26 agosto.

Il cielo sarà molto nuvoloso questa mattina, ma con tendenza a schiarite più ampie dal pomeriggio. Domani nuvolosità più irregolare con ampi spazi soleggiati. Le temperature saranno in leggera ripresa, le massime oggi si aggireranno tra i 27 e i 28 °C, mentre domani saranno in aumento fino 30/31 °C. Le minime domani mattina saranno comprese tra 17 e 18 °C.

I venti saranno generalmente assenti o deboli variabili, qualche raffica moderata da ovest sarà presente sui crinali alpini occidentali.

Mercoledì 27 e giovedì 28 agosto.

Una perturbazione dalla Francia porterà maltempo diffuso a partire da mercoledì mattina, con interessamento maggiore della aree a nord del Po, dove piogge e temporali potranno causare forti disagi. Giovedì col passaggio del fronte freddo le precipitazioni colpiranno un po' tutto il Nord Ovest ma con interessamento maggiore sempre su zone a nord del Po.

Temperature che si ridimensioneranno un po' nei valori massimi a causa più del maltempo, in quanto l'aria di provenienza sarà sudoccidentale mite. Tali valori saranno compresi tra 26 e 27 °C mercoledì, mentre giovedì caleranno fino a 23/24 °C. Le minime invece rimarranno per lo più stazionarie tra 19 e 20 °C.

Venti assenti o deboli settentrionali. Possibili forti raffiche in caso di temporali particolarmente intensi.

Da venerdì 29 agosto.

La tendenza mostra un miglioramento per l'ultimo fine settimana di agosto, anche se non continuo e con possibili forti venti sulle Alpi. Avremo una tendenza più affidabile nei prossimi aggiornamenti.

