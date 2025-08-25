 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 25 agosto 2025, 07:44

Lavori sui binari, il tram 4 si ferma in piazza Derna: bus sostitutivi verso Falchera

In costruzione anche l'anello tramviario in via delle Querce, necessario per permettere ai mezzi di girare

Lavori sui binari, il tram 4 si ferma in piazza Derna: bus sostitutivi verso Falchera

Disagi, ma anche una novità importante per chi si sposta con i mezzi pubblici nella zona di Torino nord: da oggi il 4 tram non arriva fino a Falchera, ma si ferma in piazza Derna. Da lì i passeggeri devono prendere i bus sostitutivi.

Il nuovo anello tramviario

In via delle Querce prenderanno infatti al via i lavori di realizzazione dell'anello tramviario, a cui si sommano gli interventi sui binari di corso Giulio Cesare nel tratto da via Oxilia e porte Ferdinando di Savoia. Cantieri necessari per dotare il 4 di un capolinea più funzionale. 

Al momento infatti sulla linea, che attraversa tutta Torino da Mirafiori fino appunto all'estremo nord, potevano essere utilizzati solo i mezzi con doppio posto di guida, cioè sia a monte che in testa. Grazie al nuovo anello in costruzione, sul modello di quanto accade in piazza Caio Mario, nel prossimo futuro i mezzi potranno girare ed invertire il senso di marcia anche Falchera.

I bus sostitutivi

Per permettere i lavori, così come quelli sui binari in corso Giulio Cesare, da oggi verrà istituito un capolinea temporaneo per i tram in piazza Derna. Nel parte terminale della linea verrà messo un servizio di navette bus sostitutive da: via delle Querce (Falchera)  - largo Donatori di Sangue (fermata n. 225 - “Ospedale Giovanni Bosco Cap.” - piazza Derna.

Cinzia Gatti

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium