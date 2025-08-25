Lavori sui binari, il tram 4 si ferma in piazza Derna: bus sostitutivi verso Falchera

Disagi, ma anche una novità importante per chi si sposta con i mezzi pubblici nella zona di Torino nord: da oggi il 4 tram non arriva fino a Falchera, ma si ferma in piazza Derna. Da lì i passeggeri devono prendere i bus sostitutivi.
Il nuovo anello tramviario
In via delle Querce prenderanno infatti al via i lavori di realizzazione dell'anello tramviario, a cui si sommano gli interventi sui binari di corso Giulio Cesare nel tratto da via Oxilia e porte Ferdinando di Savoia. Cantieri necessari per dotare il 4 di un capolinea più funzionale.
Al momento infatti sulla linea, che attraversa tutta Torino da Mirafiori fino appunto all'estremo nord, potevano essere utilizzati solo i mezzi con doppio posto di guida, cioè sia a monte che in testa. Grazie al nuovo anello in costruzione, sul modello di quanto accade in piazza Caio Mario, nel prossimo futuro i mezzi potranno girare ed invertire il senso di marcia anche Falchera.
I bus sostitutivi
Per permettere i lavori, così come quelli sui binari in corso Giulio Cesare, da oggi verrà istituito un capolinea temporaneo per i tram in piazza Derna. Nel parte terminale della linea verrà messo un servizio di navette bus sostitutive da: via delle Querce (Falchera) - largo Donatori di Sangue (fermata n. 225 - “Ospedale Giovanni Bosco Cap.” - piazza Derna.