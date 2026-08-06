Infortunato in moto e tentato suicidio: sventati due drammi a Cuorgnè e Ciriè

​Un’emorragia severa sull'asfalto prima, una drammatica trattativa al secondo piano di una palazzina poi. Nel giro di poche ore, la provincia di Torino è stata teatro di due situazioni limite risolte sul filo dei minuti: prima un diciassettenne rimasto gravemente ferito in moto a Cuorgnè, poi un anziano di 76 anni sul punto di togliersi la vita a Ciriè.

​L'incidente a Cuorgnè

​Il primo fatto si è verificato nella notte lungo la strada provinciale 45, all'altezza della località Deiro Superiore, nel comune di Cuorgnè. Una pattuglia della Stazione di Rivarolo Canavese si è imbattuta in un incidente autonomo che ha coinvolto un diciassettenne residente in zona, caduto dalla propria moto.

​Riscontrata una forte emorragia alla gamba riportata dal giovane, i militari hanno avvolto un asciugamano attorno alla ferita per rallentare la perdita di sangue fino all'arrivo dell'elisoccorso del 118. Il minorenne è stato poi trasportato all'Ospedale "San Giovanni Bosco" di Torino, dove non risulta in pericolo di vita.

​L'intervento a Ciriè

​Intorno alle 10 del mattino, il secondo episodio si è registrato in un condominio nel Ciriacese. A seguito della chiamata della moglie di un uomo di 76 anni, che segnalava l'intenzione del marito di togliersi la vita, la centrale operativa ha inviato sul posto i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Venaria.

​Entrati nell'abitazione, i due militari hanno avviato una conversazione con l'anziano durata diversi minuti. Il dialogo ha portato l'uomo a desistere dal proprio intento e ad affidarsi all'assistenza dei soccorritori.