Controlli al parco Ruffini: sequestrati un camper e una roulotte

“I controlli del reparto Risi – afferma l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale di Torino Marco Porcedda – si rivolgono soprattutto al rispetto delle norme del codice della strada, quindi vengono controllati tutti i documenti che riguardano i mezzi, assicurazione e bollo. Viene controllato anche il rispetto delle dinamiche della strada, se i mezzi sono parcheggiati su aree autorizzate o su aree in cui non si può sostare. E proprio in questi giorni abbiamo effettuato ulteriori servizi partendo da Parco Ruffini, un'area di parcheggio attrezzata per i camper, quindi un'area in cui si può sostare. Si stanno verificando tutti i documenti e si continuerà così anche per i prossimi giorni”.



Durante i controlli che sono stati rimossi con sequestro amministrativo un camper e una roulotte perché violavano le norme del codice della strada e perché in alcune circostanze violavano altre normative a carattere locale.



“I controlli – conclude Porcedda – continueranno, come è sempre stato fino ad oggi, con personale sia in uniforme sia in borghese, anche sulla base delle segnalazioni che continuiamo a ricevere, che sono fondamentali per indirizzare anche l'attività di controllo e di monitoraggio su diverse aree della città”.



I controlli ieri hanno interessato anche l’area del Palavela. Qui gli agenti hanno effettuato 2 rimozioni di camper. Gli altri sono risultati in regola, ma sono stati invitati ad allontanarsi dalla zona.