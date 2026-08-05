Incendio in un bosco a Pont Canavese: evacuate una cinquantina di persone tra cui venti bambini

Dalle ore 19 di oggi i vigili del fuoco di Torino sono impegnati su un incendio di bosco sta interessando il territorio di Pont Canavese.

Sul posto stanno intervento 11 squadre dei Vigili del fuoco tra permanenti e volontari oltre al Drago e con il supporto di personale AIB si sta cercando di spegnere l'incendio e contenere l'espansione delle fiamme verso abitazioni private, attività resa difficoltosa dal vento.

È stata al momento preservata una casa in località Frassinetto e si sta contenendo il fronte verso Sangiapiana.



Circa 50 persone sono state allontanate dal sentiero che portava alla zona dell'incendio ed evacuate tra cui una ventina di bambini sono stati portati via da una abitazione raggiunta dal fumo.