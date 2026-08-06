Papà della prima centrale elettrica e dell’Hotel Regina, Perrero ricorda Michele Tessore

‘Borgo che vai, personaggio che trovi’ quest’anno è dedicato al Cavaliere Michele Tessore (1875-1957), noto imprenditore di Perrero. L’organizzazione è di Libera Associazione delle Valli Chisone e Germanasca, presieduta da Stefania Micol, con il patrocinio del Comune di Perrero e dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca.

Sarà un pomeriggio, quello di venerdì 7 agosto, con testimonianze e interventi di vario genere. Il ritrovo è alle ore 14,30 al Centro culturale 3°Reg.Alpini, ex palazzetto, di Perrero. Dopo i saluti istituzionali, ci sarà spazio per le testimonianze.

Michele Tessore nel 1908 fece costruire l’albergo Regina, meta di pranzi della famiglia Agnelli, per un periodo sede del comando tedesco e poi rifugio per i partigiani. Fu poi eletto sindaco nel 1920 e nel 1926 primo Podestà. “L’imprenditorialità di mio nonno lo portò ad avviare una attivissima segheria situata in località Siberia che dava lavoro a parecchi operai e costruì la prima centrale elettrica della valle che per molti anni fornì l’elettricità a Perrero e a gran parte della frazione del Comune”, racconta il nipote Giorgio Michele Tessore. A lui si aggiungeranno altri famigliari tra cui la nipote Maria Rosa e Piera Datta.

Interverranno poi la famiglia di Ermanno Massel, gestore e dipendente di fiducia della segheria, l’attuale sindaca Laura Richaud, l’ex sindaco di Perrero Riccardo Leger, l’ingegnere Giuseppe Cutano di Enel Green Power), Daniele Ormezzano, la comunità di San Martino con Marina Bedin, gli Amici di Bovile con Maddalena Tonietta, Gam – Gruppo Amici della Montagna – Bovile e il redattore di Vita Diocesana Guido Rostagno.

Dopo la presentazione della gita di lunedì 17 agosto ‘Sulle strade del Cavaliere Michele Tessore’, con l’intervento dello storico Massimo Martelli, sarà il momento di Spazio Cultura, diviso in due momenti. “Sono due sezioni una dopo l’altra, con una pausa in mezzo. In quest’edizione nella prima parte rendiamo omaggio alle donne alla Repubblica e all’importanza di includere. Nella seconda diamo spazio alle attività sul territorio”, spiega il curatore dell’iniziativa per Libera Associazione Giuseppe Agù

Si inizierà infatti con un omaggio alle donne nell’80esimo anniversario del loro primo voto con la scrittrice Clara Bounous. In occasione anche dell’80esimo della Repubblica presenta ‘La Resistenza delle donne in Piemonte 1943-1945: Storie al femminile che hanno fatto la differenza’. Seguirà l’introduzione del progetto V.I.T.A. – Valli Inclusive per un Turismo Accessibile – a cura di Eleonora Pertusio.

Nella seconda parte saranno presenti Cai Val Germanasca, con il gruppo giovani e il progetto Montagnaterapia, a cura di Marilena Giustetto, e il Coordinamento Musei Valdesi, per presentare passeggiata del 5 settembre 2026, a cura di Anita Tarascio.

Verrà infine inaugurato il pannello storico dedicato al Cavaliere, per poi concludere il pomeriggio con un rinfresco.