Estate in via Vagnone, l'antidoto alla solitudine: porte aperte per tutto il mese di agosto

L'estate torinese non ferma la vita di comunità all'Housing Vagnone. Per tutto il mese di agosto, gli spazi di via Vagnone 15 si confermano un punto di riferimento per il quartiere, offrendo un programma integrato di attività rivolto a residenti ed esterni. Dalle merende condivise al supporto scolastico per i più giovani, fino al presidio per trovare refrigerio nelle ore più calde, il salone comune resterà aperto e attivo per accompagnare la cittadinanza durante l'intero periodo estivo.

Studio, giochi e soccorso all'afa: il palinsesto del mese

Il calendario settimanale propone appuntamenti fissi pensati per diverse fasce d'età e necessità. Tutti i martedì mattina, a partire dall'11 agosto e fino al 25 del mese, proseguono gli incontri dedicati alla Banca del Tempo per favorire lo scambio reciproco, la socialità e la conoscenza tra gli abitanti della zona. I mercoledì pomeriggio, che vedono il loro avvio proprio nella giornata di oggi 5 agosto per poi proseguire il 12, 19 e 26 agosto, sono invece riservati ai ragazzi con le sessioni dedicate al supporto nello studio e al gioco collettivo insieme agli educatori.

Per far fronte alle alte temperature stagionali, i venerdì pomeriggio del 7, 14, 21 e 28 agosto la struttura si trasforma ufficialmente nel "Vagnone Rifugio Climatico - Il tè di Nadia". Si tratta di un'iniziativa aperta a chiunque cerchi un riparo fresco, la presenza di aria condizionata, tè alla menta e momenti di svago condivisi con carte da gioco e scacchi.