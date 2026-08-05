Dal 22 agosto al 13 settembre Castellamonte diventerà un museo a cielo aperto per la Mostra della Ceramica

La Mostra Internazionale della Ceramica di Castellamonte raggiunge le 65 candeline e torna dal 22 agosto al 13 settembre. La cittadina del Canavese ospita uno degli appuntamenti più prestigiosi dedicati all’arte ceramica in Italia, curata dal prof. Giuseppe Bertero.

Vetrina internazionale

La tradizione deriva dai preziosi giacimenti di argilla rossa delle colline canavesane, dai quali hanno avuto origine stoviglierie, manufatti e soprattutto le celebri stufe di Castellamonte, oggi autentiche icone del design e dell’eccellenza del Made in Italy. Inserita nel programma del Festival della Reciprocità delle Tre Terre Canavesane di Castellamonte, Agliè e San Giorgio Canavese, la Mostra rappresenta una prestigiosa vetrina internazionale per artisti, artigiani e manifatture che, attraverso linguaggi contemporanei e tecniche tradizionali, testimoniano la vitalità di un’arte in continua evoluzione.

Il concorso

Anche quest’anno la manifestazione ospiterà il concorso internazionale "Ceramics in Love", giunto all’ottava edizione, dove 136 artisti selezionati - provenienti da 22 Paesi - saranno esposti a Palazzo Botton e competeranno per il primo posto assegnato dalla giuria. Oltre al Palazzo, saranno altre 15 le sedi espositive in paese - tra sedi istituzionali come il Centro Congressi "Piero Martinetti" e l'Orto Sociale "Abracadabra" - e spazi privati, trasformando il centro storico di Castellamonte in un grande museo diffuso dedicato alla ceramica.

Nella Rotonda Antonelliana saranno esposte monumentali sculture in ceramica realizzate da artisti italiani e internazionali, tra cui il celebre Carlo Zauli. "Quest'anno celebriamo i 100 anni della nascita del grande maestro di Faenza - ha spiegato il curatore Giuseppe Bertero - e grazie al comune di Faenza ospiteremo una sua opera nella Rotonda Antonelliana".

La Mostra è stata presentata nella Sala Trasparenza della Regione Piemonte, una settimana dopo essere approdata al Senato, a Roma. Il Sottosegretario alla Presidenza della Regione Piemonte Claudia Porchietto ha commentato: "Alla Regione fa piacere essere vicino alle realtà intorno alla Mostra: non solo al comune perché il segreto del successo della manifestazione è di non tenere tutto dentro le mura di Castellamonte ma di coinvolgere le realtà intorno".

"L'idea è proprio quella di fare vivere la città tutto l'anno, oltre alla Mostra, e con essa tutto il Canavese - ha proseguito il sindaco di Castellamonte Pasquale Mazza -. Con i finanziamenti pavimenteremo la Rotonda Antonelliana, che rimarrà uno spazio per tutti. Noi amministratori del Canavese abbiamo capito che bisogna lavorare assieme per crescere".

Ospite la Francia

La nazione ospite di quest'anno sarà la Francia, in esposizione a Palazzo Botton, grazie alla collaborazione tra l’Associazione Italiana Città della Ceramica (AiCC) e la città francese di Saint-Amand-en-Puisaye, importante centro di ceramiche gemellata con Castellamonte. Al piano nobile sarà visitabile la Raccolta Civica di Terra Rossa, con opere dei protagonisti dell’arte contemporanea quali Arnaldo Pomodoro, Carlo Zauli, Nino Caruso, Alessio Tasca, Enrico Baj, Ugo Nespolo, Giovanni Matano e Stefano Merli. Saranno inoltre esposte le opere premiate nelle precedenti edizioni della Mostra e una significativa selezione di "Ceramiche Sonore", autentiche sculture sonore nate dal concorso internazionale dedicato ai fischietti in terracotta.

Per tutta la durata della manifestazione Castellamonte sarà animata da un ricco calendario di eventi culturali, musicali ed enogastronomici, oltre a visite guidate anche in orario serale che consentiranno al pubblico di vivere appieno il patrimonio artistico della città. Tra le iniziative in programma anche le visite guidate ai suggestivi Castelletti, spettacolari calanchi di argilla rossa che per secoli hanno fornito la materia prima destinata alla produzione di mattoni refrattari, stoviglie, stufe e opere in ceramica. Le visite si svolgeranno ogni domenica, con prenotazione in loco.

La Mostra della Ceramica di Castellamonte sarà aperta dal 22 agosto al 13 settembre 2026.

Orari di apertura

• Martedì – Venerdì: 16.00 – 20.00

• Sabato e Domenica: 10.00 – 20.00

Ingresso libero