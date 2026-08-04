Sanità a portata di click in Circoscrizione 7, arriva la guida pratica ai servizi e alle sedi Asl

Orientarsi nella giungla dei servizi sanitari di quartiere da oggi diventa più semplice. La Circoscrizione 7 (Aurora, Vanchiglia, Sassi, Madonna del Pilone) ha avviato un nuovo progetto strategico rivolto a tutti i residenti: una mappatura completa, aggiornata e di facile consultazione dei presidi sanitari dell’Asl Città di Torino presenti sul territorio.

Un’iniziativa nata per rispondere a un’esigenza concreta avanzata dalla cittadinanza, che spesso fatica a reperire informazioni chiare e immediate su dove svolgere prelievi, prenotare visite, accedere ai consultori o contattare gli sportelli di scelta e revoca del medico di base.

Un punto unico per indirizzi, orari e prestazioni

La nuova guida si propone come un vero e proprio vademecum pratico, consultabile in ogni momento sia in formato digitale che tramite i canali territoriali. Raccoglie in un unico punto tutti gli indirizzi delle sedi Asl del quartiere, specificando per ciascun presidio le funzioni operative, i giorni di apertura e l'esatta tipologia di assistenza erogata.

L'obiettivo della giunta circoscrizionale è quello di abbattere le barriere burocratiche e snellire l'accesso alle cure di prossimità, evitando ai cittadini - e in particolare agli anziani e alle fasce più fragili della popolazione - inutili spostamenti da un capo all'altro della città per ottenere prestazioni erogabili direttamente sotto casa.

Alleanza tra Circoscrizione e Asl

Il progetto nasce da una stretta sinergia istituzionale tra la Circoscrizione 7 e i vertici dell’Asl Città di Torino. Grazie a questo lavoro di squadra, la rete informativa locale è stata notevolmente potenziata, creando un canale diretto e trasparente tra la pubblica amministrazione e cittadini.

"In questi anni, grazie agli interventi del Pnrr, la sanità territoriale della Circoscrizione 7 è cambiata profondamente - così il vicepresidente, Ernesto Ausilio -. Sono stati riorganizzati i servizi, sono nate nuove Case di Comunità e sono stati potenziati numerosi presìdi sanitari. Questo materiale ha un obiettivo molto semplice: aiutare i cittadini a conoscere dove si trovano i servizi e quali prestazioni possono trovare sul nostro territorio. È giusto discutere delle scelte organizzative quando incidono sulla vita delle persone, ma è altrettanto giusto offrire informazioni complete e aggiornate".