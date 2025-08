Mezzo chilo di droga, una pistola rubata e capi contraffatti: YouPol fa arrestare un 24enne

Un 24enne di origine brasiliana è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Torino per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, detenzione illegale di arma da fuoco e ricettazione. L’intervento è scattato grazie a una segnalazione anonima ricevuta tramite l’app YouPol, la piattaforma della Polizia di Stato che consente ai cittadini di segnalare situazioni sospette.

In Barriera di Milano

La segnalazione ha portato gli agenti del Commissariato Barriera Milano a intervenire in un appartamento di corso Giulio Cesare. Alla porta, l’unico inquilino presente si è mostrato subito nervoso. Una condizione che ha insospettito gli operatori e ha dato il via a una perquisizione approfondita dell’abitazione.

Nel corso del controllo, i poliziotti hanno rinvenuto quasi mezzo chilo di marijuana e altri 300 grammi tra hashish, cocaina ed ecstasy, suddivisi in dosi. Trovati anche due bilancini di precisione, due cellulari e 1.250 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio. In un’altra stanza, nascosta sotto una scarpiera, è stata scoperta una pistola calibro 22, risultata rubata.

Vestiti contraffatti

Ma non è finita qui. Nell’appartamento sono stati sequestrati numerosi capi d’abbigliamento contraffatti: 67 cinture, 20 paia di scarpe, 13 borse, 11 occhiali da sole, 4 scatole contenenti orologi, insieme a felpe, jeans e t-shirt di note marche. Il giovane è stato quindi anche denunciato per ricettazione e detenzione di merce contraffatta.

L’arresto è stato convalidato dalla Procura della Repubblica di Torino, che ora coordina le indagini preliminari. Come previsto dalla legge, vige la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.