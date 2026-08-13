Nuovo portale e nuove stazioni meteorologiche per il Piemonte con il contributo pinerolese

Articoli, stazioni meteo e previsioni aggiornate nel nuovo portale Meteoinpiemonte, gestito da Andrea Vuolo – Meteo in Piemonte, Meteo Pinerolo e Torino Meteo: tre realtà che si incontrano per ampliare l’offerta informativa meteorologica in tempo reale puntando a coprire in modo più capillare l’intera regione.

“È un progetto che consta di tre suddivisioni. La parte editoriale fornisce articoli di approfondimento, informazioni e cronaca meteo a livello regionale, in modo da far girare sana informazione meteorologica. C’è poi la sezione sulle previsioni grafiche e testuali, dettagliate ma alla portata di tutti – spiega Andrea Vuolo, meteorologo Rai –. Infine, con i servizi professionali offerti dalla società Meteo Connect Srl, proprietaria del sito e del progetto editoriale, installiamo stazioni meteo con l’idea di creare una rete capillare soprattutto per i Comuni, in modo da permettere un miglioramento del monitoraggio, soprattutto nelle fasi di maltempo”.

Al momento sono 6 i collaboratori, tutti piemontesi, tra cui appunto Andrea Vuolo e Flavio Cappellano di Meteo Pinerolo, che stanno lavorando al progetto. La prima fase, cominciata a inizio 2026, ha visto la realizzazione del sito vero e proprio in circa 4 mesi. Al termine, si è iniziato a integrare man mano con i vari materiali previsti. “Stiamo aggiungendo la parte redazionale e di promozione, per lanciare l’attività”, spiega il pinerolese Cappellano.

In corso, oltre alla raccolta di tutte le webcam pubbliche presenti sulla regione, sul portale c’è la creazione della mappa delle stazioni meteorologiche in tempo reale, con la possibilità di utilizzare la sovraimpressione del radar meteorologico, strumento estremamente utile in fase di nowcasting, ovvero le previsioni metereologiche a brevissimo termine, per verificare sul momento gli effetti al suolo delle precipitazioni sulla singola area regionale. È utile per i privati, per chi ha bisogno di accedere a quel dato per studi personali o ambientali, in qualunque tipologia di ambito, ma soprattutto per i Comuni, che hanno così una propria stazione meteorologica da monitorare.

I risvolti nel Pinerolese

Due i progetti a cui Meteo Pinerolo sta lavorando sul territorio, con il Comune di Pinerolo e con la Commissione Locale Valanghe dell’Unione Montana del Pinerolese.

“Da anni ci sono problemi con il torrente Lemina. Quando è in piena, visto che la Val Lemina è corta, il grande flusso di acqua ci mette 20 minuti per arrivare in centro, ma purtroppo la rete Arpa ce ne mette circa 30 per la comunicazione. La finalità del nostro progetto è quella di integrare Arpa, unico ente ufficiale preposto, per dare a tutti la possibilità di avere più dati a disposizione.”

Il progetto con la Commissione Valanghe Valpellice punterebbe invece a monitorare i punti critici di distacco sulla strada per il Jervis. “Non si capisce come e quando in alcuni punti si staccano delle valanghe. Oltre a quelli che conosciamo sempre bene, ce ne sono altri più imprevedibili. Installeremo dei nivometri e delle webcam anche per il monitoraggio visivo”, aggiunge Cappellano.

Meteoinpiemonte sarà utile e a servizio di tutti sia a livello preventivo che per lo studio a posteriori.

“Ormai c’è la necessità di avere un monitoraggio sempre più capillare perché succedono sempre più frequentemente dei grossi fenomeni. Per eventi meteorologici estremi localizzati anche a posteriori riuscire ad analizzare il dato è importante, si va così a individuare delle zone d’ombra, ma anche avere un’allerta meteo prima è fondamentale” conclude Cappellano.