Laigueglia, furto di una collana in discoteca: arrestate due persone residenti in provincia di Torino

I Carabinieri della Stazione di Laigueglia, coadiuvati da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alassio, hanno arrestato la scorsa notte, in flagranza di reato, due persone: un 29enne cittadino marocchino e un 23enne italiano, entrambi residenti nel Torinese, indagati per furto con strappo di una collana in oro ai danni di un turista.

L’episodio si è verificato all’interno di una discoteca di Laigueglia, dove uno dei due, dopo aver notato un giovane intento a ballare con indosso una collana in oro del valore approssimativo di mille euro, lo avrebbe raggiunto alle spalle, strappandogliela di dosso e passandola immediatamente al complice.

I testimoni dell’accaduto hanno prontamente avvisato il personale di vigilanza del locale che, dopo aver individuato i due soggetti, ha contattato la Centrale Operativa di emergenza NUE 112, richiedendo l’intervento dei Carabinieri.

Immediato l’arrivo delle pattuglie della Stazione Carabinieri di Laigueglia e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alassio. I militari, presi in consegna i due soggetti, individuati dai testimoni quali presunti responsabili del fatto, sono riusciti a recuperare la collana, che il complice aveva nascosto all’interno della bocca.

I due sono stati quindi accompagnati in caserma per le formalità di rito. La refurtiva è stata successivamente restituita al proprietario.

D’intesa con l’Autorità Giudiziaria di Savona, i due arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo, celebrato in mattinata presso il Tribunale di Savona. Al termine dell’udienza, gli arresti sono stati convalidati.

"L’operazione dimostra ancora una volta l’efficacia e l’impegno profuso dall’Arma dei Carabinieri sul territorio - commentano dal Comando Provinciale Carabinieri di Savona - grazie alla professionalità ed alla prontezza operativa dei militari operanti, è stato possibile assicurare alla giustizia due soggetti, garantendo la sicurezza dei cittadini e dei turisti che in questo periodo affollano il comune rivierasco. Il Comando Provinciale Carabinieri di Savona ribadisce l’importanza della collaborazione della cittadinanza e in particolare dei gestori degli esercizi pubblici, invitando tutti a segnalare alle Forze dell’Ordine situazioni di pericolo o comportamenti sospetti, così da consentire un’azione mirata e tempestiva".

"Il procedimento è nella fase preliminare, tutti i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità degli indagati, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria", precisano infine dal comando provinciale dell'Arma.