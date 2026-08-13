Parto in casa guidati dalla centrale operativa: storia a lieto fine per una mamma e la sua neonata

Storia a lieto fine questa mattina per una mamma e la sua neonata.

Tutto è successo intorno alle 12, in strada Cuorgné a Torino quando la donna è in travaglio. Il compagno chiama il numero unico 112 e viene messo in contatto con la Centrale operativa del 118 di Torino. L'infermiera al telefono lo tranquillizza, gli fornisce le prime indicazioni e gli comunica che l'ambulanza arriverà in pochi minuti.

Così accade. L'ambulanza più vicina, della Croce Piemontese, giunge con a bordo autista e barelliere i quali si rendono immediatamente conto che il parto è imminente e che non c'è il tempo per trasportare la futura mamma in ospedale. Richiamano quindi la Centrale operativa.

Da quel momento l'infermiera del Nucleo di gestione li guida, passo dopo passo, nell'assistenza al parto. Indica la posizione in cui sistemare la donna, dà istruzioni per aiutarla a regolare la respirazione e segue a distanza ogni fase. Pochi minuti dopo nasce una bambina, in ottima salute.

Nel frattempo arriva sul posto anche una seconda ambulanza con personale sanitario a bordo. Mamma e bambina, entrambe in buone condizioni, vengono trasportate all'ospedale Maria Vittoria per gli accertamenti del caso.