Cronaca | 14 agosto 2025, 08:32

Terremoto nella notte a Roure in Val Chisone

Il sisma si è scatenato nei confini del parco Orsiera Rocciavrè

L’epicentro

Un sisma di magnitudo 2 si è registrato nella notte a Roure in Val Chisone ed è stata avvertito anche nei Comuni vicini. La scossa si è originata alle 2, a 3 km a est dal centro paese, all’interno dei confini del parco naturale Orsiera Rocciavrè. La profondità registrata dalla sala sismica dell’Ingv di Roma è stata di 10 km.

Redazione

