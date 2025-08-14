Terremoto nella notte a Roure in Val Chisone

Un sisma di magnitudo 2 si è registrato nella notte a Roure in Val Chisone ed è stata avvertito anche nei Comuni vicini. La scossa si è originata alle 2, a 3 km a est dal centro paese, all’interno dei confini del parco naturale Orsiera Rocciavrè. La profondità registrata dalla sala sismica dell’Ingv di Roma è stata di 10 km.
