Torino si svuota per le ferie: i consigli della Polizia per blindare la casa dai furti

Con l’esodo per le vacanze e l’apparente quiete dei quartieri semi-deserti aumenta il rischio dei furti in abitazione. Un fenomeno che attorno a Ferragosto vede intensificarsi i servizi di controllo del territorio in tutta Torino da parte delle pattuglie della Questura.
Serrature e precauzioni basilari
Ma, come specifica la polizia, di là dei controlli in strada, gran parte dell'efficacia preventiva dipende dalle precauzioni individuali. Per contenere il rischio di sgradite intrusioni, gli esperti di Corso Vinzaglio indicano una serie di accortezze pratiche da adottare prima di chiudere la porta di casa.
La prima barriera resta quella meccanica: è indispensabile verificare accuratamente la chiusura di tutti gli infissi ed evitare l'abitudine di lasciare le chiavi in luoghi esterni facilmente accessibili, come sotto i vasi.
Attenzione alla riservatezza sui social
Una prudenza particolare riguarda poi la gestione della propria vita privata sui social network. Condividere in tempo reale foto, storie o dettagli relativi agli spostamenti e ai periodi di assenza significa esporre informazioni che potrebbero essere monitorate da malintenzionati per pianificare un colpo.
Tecnologia in casa e gestione dei beni
Sul fronte tecnologico, per chi dispone di sistemi di allarme o videosorveglianza, è essenziale verificarne il corretto funzionamento prima della partenza, considerato che il loro utilizzo attivo contribuisce a simulare la presenza di persone nell'abitazione. All'interno degli appartamenti è inoltre opportuno non conservare ingenti somme di denaro contante o beni di grande valore.
Segnalazioni rapide con l'app YOUPOL
In caso di situazioni anomale o per inviare segnalazioni, anche in forma completamente anonima, è infine disponibile l'applicazione YOUPOL della Polizia di Stato, scaricabile gratuitamente su smartphone e tablet.