Ferragosto, dalle feste romane all’Assunta: storia della ricorrenza più attesa dell’estate

Anche per chi trascorre agosto in città, il 15 rappresenta una pausa speciale: una giornata da dedicare al riposo, a una gita fuori porta, a un bagno al mare o a una grigliata con amici e familiari. Ma qual è l’origine di Ferragosto e che cosa si festeggia davvero?

Il nome deriva probabilmente dall’espressione latina Feriae Augusti, cioè “ferie di Augusto”. La ricorrenza venne istituita dall’imperatore Ottaviano Augusto nel 18 avanti Cristo e, in origine, si celebrava il primo giorno del mese. La festa si inseriva in un più ampio periodo di celebrazioni legate alla conclusione dei lavori agricoli e offriva alla popolazione un momento di riposo dopo le fatiche nei campi.

Durante le festività venivano organizzati banchetti, spettacoli e corse di cavalli. Anche gli animali da tiro, normalmente impegnati nel lavoro agricolo, venivano lasciati riposare e spesso adornati con fiori. Era inoltre diffusa l’usanza, da parte dei lavoratori, di rivolgere gli auguri ai proprietari dei terreni, ricevendo in cambio una mancia.

Con il passare dei secoli, la tradizione pagana venne assorbita dal calendario cristiano. La Chiesa collegò infatti la ricorrenza alla festa dell’Assunzione di Maria, celebrata il 15 agosto. Per questo motivo il Ferragosto moderno unisce ancora oggi una componente popolare e laica a una ricorrenza religiosa profondamente radicata nella tradizione cattolica.

La data del primo agosto venne quindi sostituita da quella del 15, che è rimasta fino ai giorni nostri. Il termine “Ferragosto”, tuttavia, continuò a indicare non soltanto la festa religiosa dell’Assunta, ma anche il periodo di ferie e di vacanza nel pieno dell’estate.

Oggi il 15 agosto è considerato il momento centrale dell’estate italiana. Le celebrazioni cambiano a seconda dei luoghi e delle abitudini: c’è chi trascorre la giornata in spiaggia, chi sceglie un lago o un fiume, chi partecipa a una festa di paese e chi preferisce riunirsi a tavola per una grigliata. Una ricorrenza antica che, pur trasformandosi nel tempo, continua a essere associata al riposo, alla convivialità e alla voglia di stare insieme.