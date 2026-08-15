Il Tour de l’Avenir torna nel Torinese: gran finale al Lago Serrù tra le promesse del ciclismo mondiale

Dopo due anni il Tour de l’Avenir torna nel territorio della Città metropolitana di Torino con la tappa conclusiva della 62ª edizione della corsa che da oltre sessant'anni rappresenta il principale trampolino di lancio per i futuri campioni del ciclismo mondiale. L'appuntamento è fissato per mercoledì 26 agosto, quando il gruppo partirà da Strambino per raggiungere il Lago Serrù, a Ceresole Reale, nel cuore del Parco Nazionale Gran Paradiso.

La presentazione ufficiale si è svolta a Strambino alla presenza di Bernard Hinault, cinque volte vincitore del Tour de France e storico ambasciatore della manifestazione. Tra i vincitori del Tour de l’Avenir figurano nomi che hanno scritto la storia del ciclismo, come Felice Gimondi, Greg LeMond, Miguel Indurain, Laurent Fignon e, più recentemente, Tadej Pogačar.

Anche nel 2026 gli organizzatori hanno scelto di concludere la corsa in Italia, riproponendo l'arrivo sul Lago Serrù, a 2.275 metri di quota, lungo la strada del Colle del Nivolet. Il finale promette spettacolo: gli ultimi cinque chilometri presentano una pendenza media del 9,2%, con punte del 13%, mentre l'ascesa finale supera i venti chilometri con una media del 6%.

La tappa attraverserà numerosi comuni del Canavese, tra cui Caravino, Romano Canavese, San Martino Canavese, Agliè, Rivarolo Canavese, Cuorgnè e Pont Canavese, prima di risalire l'intera Valle Orco fino a Ceresole Reale. Un percorso che offrirà un'importante vetrina internazionale al territorio grazie alla diretta televisiva su Eurosport.

«La tappa valorizzerà il Canavese, la Valle Orco e il Parco Nazionale Gran Paradiso», ha sottolineato la consigliera metropolitana e sindaca di Strambino Sonia Cambursano, evidenziando il ritorno d'immagine garantito dalla manifestazione. Il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo ha invece ricordato l'impegno della Città metropolitana nel garantire la sicurezza e la perfetta percorribilità delle strade interessate dalla corsa.

Tra i protagonisti più attesi dell'edizione 2026 c'è l'azzurro Lorenzo Finn, due volte campione del mondo tra Juniores e Under 23, indicato come uno dei favoriti. Il nuovo format della corsa, infatti, apre per la prima volta anche alle squadre di sviluppo dei team WorldTour, aumentando ulteriormente il livello tecnico della competizione.

Il Tour de l’Avenir 2026 si svolgerà dal 20 al 26 agosto, con partenza dalla Normandia e un percorso di 926 chilometri suddiviso in sette tappe, per un dislivello complessivo di oltre 13.300 metri. Prima del gran finale in Piemonte, i corridori affronteranno la cronometro in salita tra Les Carroz e Flaine e la tappa regina con arrivo sul Col de l'Iseran, il passo asfaltato più alto d'Europa. Il traguardo del Lago Serrù assegnerà così la vittoria finale della corsa che continua a essere considerata il "Tour de France dei giovani", punto di riferimento per scoprire i campioni di domani.