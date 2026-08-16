Autovelox e multe: Beinasco, Collegno e Rivoli, ecco i Comuni che hanno incassato di più

Fra tutte le sanzioni elevate in Italia per violazione del codice della strada, più di una su tre è legata all’eccesso di velocità e, secondo i dati dell’analisi realizzata da Facile.it sui rendiconti pubblici, tra autovelox fissi e mobili, tutor e altri dispositivi di rilevazione, nel 2025 in Piemonte i soli comuni hanno incassato proventi derivanti da questo tipo di multe (art.142 CdS) per un importo di oltre 18,6 milioni di euro.

Incassati quasi 40 milioni nelle province del Piemonte

Se si sommano anche quelli dichiarati dalla Città metropolitana di Torino (2 milioni di euro) e dalle amministrazioni provinciali (18,9 milioni di euro), la cifra complessiva in Piemonte supera i 39 milioni di euro.

Limitando l’analisi ai comuni piemontesi che hanno dichiarato incassi da sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, al primo posto si trova Beinasco, che lo scorso anno ha incassato un importo pari a 2.321.176 euro.

Beinasco guida la classifica davanti a Collegno e Rivoli

Seguono Collegno, con 1.723.168 euro e Rivoli, con 1.410.520 euro. Ai piedi del podio si trova Torino con 1.394.189 euro, seguito da Strevi (AL) con 1.172.726, Pinerolo a quota 854.989 e Costigliole (AT) con 842.909 euro. Chiudono la classifica dei primi 10 Comuni Chieri con 832.671 euro, La Loggia con 822.572 euro e Ivrea a quota 699.993 euro. Quanto agli altri capoluoghi, Alessandria ha incassato 8.973 euro, Cuneo 7.318 euro e Asti 2.067 euro. I rimanenti hanno invece dichiarato importi notevolmente inferiori o nulli.

Guardando agli altri enti territoriali, la sola Città metropolitana di Torino ha dichiarato proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità per 2.026.798 euro. Le prime amministrazioni provinciali per incassi sono invece Asti (8.647.489 euro), Alessandria (5.922.322 euro), Cuneo (2.810.031 euro) e Vercelli (1.463.128 euro).

In estate boom di sinistri

Quest'estate, secondo l’indagine commissionata da Facile.it all’istituto EMG, più di 15 milioni di italiani utilizzeranno l’automobile per raggiungere la meta delle proprie vacanze. Numeri così alti spiegano come mai proprio il periodo estivo sia uno dei più critici dal punto di vista della sicurezza stradale.

Secondo gli ultimi dati Istat disponibili, nei mesi di giugno, luglio e agosto dell'ultimo anno di riferimento, a livello nazionale si sono verificati più di 48.000 incidenti stradali con lesioni a persone, vale a dire il 28% del totale, con un picco a luglio quando si sono verificati più di 17.000 sinistri. In Piemonte, nello stesso periodo, ci sono stati 2.706 sinistri con lesioni a persone, con un picco a luglio di 1.021 incidenti. E proprio l’eccessiva velocità, purtroppo, è spesso la causa dei sinistri.