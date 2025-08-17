 / Cronaca

Tentato furto su un camper in via Valprato: due persone finiscono in manette

Il proprietario del mezzo si è accorto che un 35enne e un 29enne stavano armeggiando all'interno dell'abitacolo del veicolo che si trovava all'angolo con via Cigna

La Polizia ha arrestato due persone di origine marocchina

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha arrestato a Torino due persone con l'accusa di tentato furto aggravato su un camper e per resistenza a pubblico ufficiale. I fatti si sono verificati in via Valprato all'angolo con via Cigna.

Un uomo, mentre si trovava affacciato al balcone di casa propria, ha dato l'allarme dopo aver sentito suonare l'antifurto del proprio camper. Al 112 ha raccontato di aver visto due persone che stavano rovistando all’interno dell’abitacolo.

I due uomini, entrambi cittadini marocchini di 35 e 29 anni, venivano intercettati poco dopo da una Volante del commissariato “Barriera Milano” che li arrestava; nelle fasi di trasporto negli uffici di polizia, entrambi attuavano una forte resistenza nei confronti dei poliziotti danneggiando l’autovettura di servizio.

