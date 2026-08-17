A Parella, nasce Toriloc: la piattaforma che trasforma il quartiere in una comunità digitale

Già online il progetto torinese che aiuta cittadini e attività locali a trovarsi, dialogare e valorizzare ciò che esiste sotto casa. Il primo quartiere pilota è Parella, con 75 luoghi già mappati.

È online TORILOC, la nuova piattaforma digitale indipendente nata a Torino per rendere più facile scoprire negozi, botteghe, professionisti, locali, servizi, eventi e luoghi presenti nel proprio quartiere. Il progetto parte dal quartiere Parella di Torino, dove TORILOC indica già 75 luoghi mappati, e nasce da una constatazione semplice: spesso è più facile trovare un ristorante dall’altra parte del mondo che scoprire un’attività utile a poche strade da casa. TORILOC vuole ridurre questa distanza informativa attraverso uno strumento utilizzabile gratuitamente da smartphone e computer e installabile direttamente sul telefono, senza doverlo cercare negli store.

Non una semplice directory di negozi TORILOC non è stato progettato come un elenco statico di attività, ma come uno strumento quotidiano attraverso il quale il quartiere può scoprire, raccontare e sostenere sé stesso. I cittadini possono cercare un’attività per categoria, prodotto, marchio, servizio o quartiere, utilizzare la posizione per trovare ciò che si trova nelle vicinanze, salvare i luoghi preferiti, effettuare check-in verificati, raccogliere punti e consultare coupon, eventi e punti di interesse. Attraverso missioni e segnalazioni possono inoltre contribuire a completare e aggiornare le informazioni presenti sulla piattaforma, diventando parte attiva nella costruzione della mappa digitale del proprio quartiere.

Con “TORILOC CERCO” la ricerca cambia direzione Una delle funzioni più innovative è TORILOC CERCO. Il cittadino non deve necessariamente conoscere il nome dell’attività da contattare: può descrivere ciò di cui ha bisogno, indicare la zona e inviare la richiesta alle attività compatibili. Sono quindi i negozianti e i professionisti del territorio a poter rispondere, comunicando la disponibilità di un prodotto o la possibilità di offrire il servizio richiesto. L’identità e i recapiti del cittadino non vengono mostrati automaticamente. Il contatto personale viene condiviso soltanto con l’attività scelta dall’utente e dopo un consenso esplicito. Una vetrina operativa per le attività locali Per commercianti, professionisti e gestori di locali, TORILOC rappresenta una vetrina digitale che non si limita a mostrare nome e indirizzo. Le attività possono gestire informazioni e fotografie, pubblicare coupon ed eventi, comunicare opportunità e ricevere le richieste provenienti dal territorio. L’obiettivo è trasformare la presenza digitale in occasioni concrete di incontro, portando le persone dai risultati di una ricerca alle strade e alle attività del quartiere.

«TORILOC nasce da una domanda molto semplice: perché spesso conosciamo meglio ciò che esiste lontano di quello che abbiamo sotto casa?», spiega Enrico Pronzati, ideatore del progetto. «Non voglio creare un altro elenco di negozi. Voglio costruire uno strumento che faccia incontrare un bisogno reale con una risposta già presente nel quartiere. Il digitale ha senso quando riporta le persone nei luoghi fisici, non quando le allontana dal territorio.»

Da Parella agli altri quartieri di Torino Parella è stato scelto come primo laboratorio territoriale per sviluppare il progetto strada per strada, coinvolgendo progressivamente cittadini e attività. La struttura di TORILOC è pensata per estendersi successivamente agli altri quartieri di Torino e, in prospettiva, per essere replicata in territori differenti, mantenendo una piattaforma comune ma adattando contenuti, servizi e identità alle singole comunità. Il lancio avviene in un momento particolarmente delicato per il commercio di prossimità. Secondo i dati diffusi da Confesercenti Torino nel giugno 2026, tra il 2019 e il primo trimestre 2026 il commercio cittadino ha perso oltre il 13% delle imprese. TORILOC non pretende di risolvere da solo un fenomeno così complesso, ma propone uno strumento concreto per contrastare una delle difficoltà che colpiscono le attività locali: essere presenti nel quartiere senza riuscire a essere realmente conosciute da chi lo abita.

La piattaforma è già accessibile all’indirizzo: www.toriloc.it Cittadini e attività possono registrarsi gratuitamente e iniziare a partecipare alla costruzione della comunità digitale di quartiere. TORILOC è disponibile per interviste, dimostrazioni dal vivo, collegamenti radiofonici e riprese nel quartiere Parella.