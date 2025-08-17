Rientri dal mare, traffico in intensificazione: si allungano le code e i rallentamenti sulla A10

La situazione si sta intensificando nelle ore pomeridiane sulle autostrade del mare

Comincia a farsi più intenso il traffico autostradale in questa domenica di rientri dal mare e di controesodo dopo il ponte di Ferragosto. Se la situazione sulla A6 Torino-Savona resta al momento scorrevole, pur con traffico in progressiva intensificazione, le maggiori criticità si registrano lungo la A10 Genova-Ventimiglia, in direzione Genova.

Secondo gli aggiornamenti delle 15:55, si segnalano code a tratti per 5 km tra lo svincolo di Albenga e quello di Pietra Ligure, a causa del recupero di alcuni mezzi in panne. Sempre nello stesso tratto, tra Albenga e Pietra Ligure, ulteriori rallentamenti per circa 3 km sono stati segnalati alle 15:44.

A complicare la situazione anche un veicolo in avaria allo svincolo di Pietra Ligure, che ha contribuito a rallentare il flusso verso il capoluogo ligure. Poco prima, alle 14:58, il traffico risultava già intenso con code a tratti tra lo svincolo di Finale Ligure e l’allaccio con la A6.

Ma se i più stanno tornando dalle vacanze, altri invece hanno deciso di scegliere il periodo del meritato riposo per i prossimi giorni. La situazione è abbastanza critica anche in direzione Francia, dove alla barriera di Ventimiglia si registra una lunga coda per il pagamento del pedaggio.

Un quadro che lascia prevedere ulteriori disagi nelle prossime ore, con la A10 che si conferma uno dei tratti più delicati per il traffico di rientro dalla Liguria.