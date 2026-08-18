Caccia al tesoro a Campiglia Soana, nel cuore del Parco del Gran Paradiso

Sabato 19 settembre, dalle ore 14 alle ore 18.30, Campiglia Soana, suggestiva frazione del Comune di Valprato Soana (TO), sarà protagonista di un’iniziativa dedicata a famiglie e visitatori che desiderano scoprire il territorio attraverso un’esperienza originale, coinvolgente e adatta a tutte le età.

Nella prestigiosa cornice del Parco Nazionale Gran Paradiso si svolgerà una speciale caccia al tesoro nel centro storico di Campiglia Soana, un percorso a tappe pensato per raccontare il borgo attraverso il gioco, la curiosità e la partecipazione.

I partecipanti, divisi in squadre, saranno accompagnati lungo quattro itinerari nel cuore del paese, seguendo una serie di indizi che li guideranno da una tappa all’altra. In ogni punto del percorso sarà proposta un’attività dedicata, pensata per coinvolgere adulti e bambini: momenti di gioco, osservazione e approfondimento permetteranno di scoprire aspetti curiosi della storia locale, delle tradizioni e dei luoghi più significativi di Campiglia Soana e delle Valli Orco e Soana.

Il percorso si inserisce nel suggestivo ambiente montano della Valle Soana, dove il borgo di Campiglia incontra il paesaggio e la natura del Parco Nazionale Gran Paradiso. L’iniziativa invita così a vivere il territorio in modo attivo e informale, tra gioco, scoperta e movimento. Per partecipare è consigliato un abbigliamento comodo e adatto alla montagna, con scarponcini o calzature da trekking, così da affrontare il percorso con la massima comodità.

L’iscrizione gratuita offre un’esperienza completa alla scoperta del territorio: ogni squadra riceverà un kit di gioco e l’accesso all’applicazione dedicata, mentre il programma prevede visite guidate alle strutture coinvolte e un piccolo omaggio, da portare a casa per degustare i prodotti del territorio. A conclusione dell’iniziativa, un momento conviviale con merenda in attesa delle premiazioni, permetterà di salutarsi e condividere insieme il finale della giornata.

In occasione dell’evento saranno inoltre proposte convenzioni dedicate con gli operatori locali che hanno sottoscritto la Carta dei Valori, offrendo ai partecipanti la possibilità di usufruire di scontistiche su pernottamenti, pranzi e attività nell’arco dell’anno, incentivando così una permanenza più lunga in Valle Soana e in Valle Orco.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria entro la settimana precedente all’evento. L’iniziativa sarà rinviata in caso di forte maltempo.

Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito www.turismoinlanga.it