La Mangia & Cammina torna a Bricherasio con nuovi sentieri e nuovi sapori

Ripartire con un nuovo e percorso e un nuovo menù: la Pro loco di Bricherasio ha raggiunto l’obiettivo annunciato con l’elezione del nuovo direttivo. Dopo un anno di sospensione torna infatti, domenica 6 settembre, la tradizionale Mangia & Cammina: passeggiata enogastronomica che compie trent’anni.

“Il precorso è stato completamente rinnovato riducendo i tratti su asfalto e introducendo sentieri e piste boschive” annuncia Alberto Godino, presidente della Pro loco.

Rimangono saldi alcuni punti fermi come la partenza in piazza Giretti - con ritrovo a partire dalle 10,15 per il primo gruppo - il passaggio alla sede dell’associazione e il finale con la musica sulla Collina del Castello. “La prima tappa sarà agli impianti sportivi e da lì saliremo all’azienda agricola Roncaglia Bio. Quindi continueremo verso l’azienda agrituristica Turina attraverso un’antica mulattiera che fino a una cinquantina d’anni fa era l’unica strada che permetteva di arrivare in località Tagliarea” spiega Godino. Si continuerà quindi alla volta di Cascina Badariotti: “Ci arriveremo grazie a un sentiero boschivo che ripercorre un tratto quello che, secondo le ricostruzione storiche, veniva utilizzato dai partigiani durante la Resistenza”. La tappa successiva invece sarà in strada Rivà, all’azienda agricola Mensa Silvano. “Si raggiungerà poi la sede della Pro loco per concludere poi sulla Collina del Castello con il gran finale” continua Godino.

Ad ogni tappa verrà servita una porta e si potrà pranzare seduti. “La proposta enogastronomica è stata curata da noi, dalla macelleria Caffaratti e da L’Appetito di Livi. E anche qui ci sono delle novità” sottolinea Godino. Il menù infatti è stato rinnovato, fatta eccezione per le classiche costine alla griglia della Pro loco.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo e per informazioni sul percorso si può telefonare al 340 5841326, o scrivere a info@prolocobricherasio.com.

Per le iscrizioni ci si può recare all’ufficio della Pro loco in piazza Santa Maria 20, nei seguenti giorni e orari: 31 agosto e 1, 2, 4 settembre, dalle 19 alle 22; 3 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 19 alle 22; 5 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14. Non si garantisce la possibilità di iscrizione il giorno stesso della manifestazione.

La quota di partecipazione è di 30 euro per gli adulti, 15 euro per i bambini dai 5 ai 10 anni e gratuita per i bambini fino a 4 anni.