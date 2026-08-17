"Paure urbane": Moncalieri lancia la seconda edizione del Laboratorio di Scrittura Creativa Narrazioni Urbane

Nell’ambito della Scuola di Quartiere Borgo San Pietro, promossa dalla Fondazione Dravelli ETS, sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione del Laboratorio di Scrittura Creativa Narrazioni Urbane, dedicata al tema “Paure Urbane”, condotto da Davide Longo - scrittore, sceneggiatore, autore di testi teatrali e radiofonici e docente di scrittura presso Scuola Holden di Torino.

Appuntamento dal 6 ottobre al 15 dicembre

L’iniziativa si realizzerà dal 6 ottobre al 15 dicembre, grazie al sostegno della Città di Moncalieri e a quello della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito dell’edizione 2024 del bando SPACE.

La prima edizione del Laboratorio si era svolta nel 2024 grazie alla positiva sinergia con le azioni sulla partecipazione civica collaborativa realizzate con il progetto Dire Fare BuonAbitare. La sfida era quella di avviare a Moncalieri una nuova opportunità, aperta alle cittadine e ai cittadini delle diverse età, per fare esperienza di scrittura creativa a partire dalla loro vita quotidiana: per coltivare la continua interazione tra le identità delle persone e dei luoghi che esse abitano. Una relazione capace di generare una sempre più profonda necessità di raccontare e raccontarsi, esprimere in forma narrativa ciò che si sente. La città, il quartiere, il borgo sono entità che acquistano vitalità nella relazione con le persone che le abitano, in un continuo scambio di esperienze, trasformazioni, storie.

Questa continua interazione tra persona e luogo abitato genera una sempre più profonda necessità di raccontare. Al termine del percorso, un gruppo di abitanti di Borgo San Pietro e di altre borgate moncalieresi - Giuseppe Roberto Aleo, Antonella Brancatelli, Renato Cavallero, Mauro Ferrari, Paola Gariglio, Danilo Lané, Francesco Maltese - hanno scelto di scrivere dei racconti che sono stati raccolti e pubblicati nel volume “Narrazioni Urbane. Luoghi e memorie” il cui contenuto mostra, ancora una volta, la potenza dei luoghi nell’immaginario che dà origine alle produzioni letterarie e poetiche. Il volume, che è stato presentato lo scorso 19 maggio presso la Biblioteca Civica Arduino di Moncalieri, alla presenza dell’Assessora alla Cultura Antonella Parigi, è ora in distribuzione presso Casa Dravelli (in via Praciosa 11).

In continuità con l’esperienza realizzata, il nuovo Laboratorio intende offrire una situazione dove si possano liberamente manifestare, attraverso la scrittura, le narrazioni che si celano all’interno degli spazi urbani; uno spazio creativo guidato in cui ci si è potuto esprimere liberamente; una situazione in cui ogni partecipante avrà l’occasione di dialogare e confrontarsi; di arricchire le proprie conoscenze sulle tecniche fondamentali della scrittura creativa e sulla narrazione, attraverso elementi di teoria e metodo, ma soprattutto attraverso la riflessione legata all’analisi delle esercitazioni pratiche.

I commenti

Francesco Maltese, Coordinatore della Scuola di Quartiere, dichiara: “Siamo molto contenti: grazie alla positiva collaborazione avviata tra la Biblioteca Civica Arduino e la Biblioteca di Casa Dravelli, sostenuta con convinzione dall’Assessora Antonella Parigi, si sono create le condizioni per realizzare la seconda edizione di Narrazioni Urbane. Come Andrea Staid scrive: abitare significa caricare un luogo di desideri, sogni o ricordi, in modo da potersi riconoscere in esso. E’ importante comprendere come l'arte e il gesto artistico modulano e plasmano il luogo in cui si inseriscono; non a caso, abbiamo previsto che i partecipanti al percorso del nuovo Laboratorio esplorino il contesto territoriale e umano di piazza Bengasi e dintorni. Ringrazio: Tiziano Tani il Responsabile e tutto lo Staff della Biblioteca Civica Arduino e per la fiducia e per il supporto offerto; Davide Longo per aver accolto il nostro invito ad assumere la conduzione di questa nuova edizione del Laboratorio; Federica Tabbò referente dell’Area Progetti che ne seguirà la realizzazione; Menina Pasquariello e tutto il Gruppo di volontarie e volontari della Biblioteca, che collaboreranno con il loro straordinario impegno”.

Antonietta Fortunato presidente della Fondazione Dravelli ETS e Paola Piscazzi responsabile della Biblioteca di Casa Dravelli, dichiarano: “Siamo particolarmente contente che la Città di Moncalieri la scorsa settimana abbia approvato l’adesione della Biblioteca di Casa Dravelli al nuovo sistema bibliotecario integrato “Bi.To”. La sottoscrizione della convenzione con la quale, la nostra piccola Biblioteca collocata in Borgo San Pietro, diventerà parte del Sistema BI.TO. Sud Ovest che connette le biblioteche dell’area metropolitana, rafforzerà la positiva collaborazione già esistente tra la Biblioteca Civica Arduino e la Biblioteca di Casa Dravelli e soprattutto amplierà in modo significativo le possibilità di accesso alle offerte culturali per gli abitanti del Borgo. Invitiamo le persone delle diverse età che amano la lettura e la cultura, a collaborare attivamente partecipando alle attività del Gruppo di volontarie e volontari della Biblioteca di Casa Dravelli che intende essere sempre più un’infrastruttura sociale, una ‘piazza del sapere’: un luogo aperto in cui ci si può incontrare per creare occasioni di dialogo e di apprendimento culturale, ma anche per coltivare relazioni umane: passate a trovarci!”.

L’Assessora Antonella Parigi dichiara: “Moncalieri ha un territorio estremamente complesso anche da un punto di vista bibliotecario: un territorio esteso, con caratteristiche socioculturali diversissime a seconda delle zone e una sola grande Biblioteca Civica centrale. Da anni si adottano soluzioni per avvicinare i lettori delle diverse borgate e per coinvolgerli nelle attività proposte, cercando di superare gli impedimenti che, per qualsiasi motivo li separano dalla Biblioteca Civica. Dopo l’esperienza positiva avviata con la Biblioteca di Revigliasco gestita dalla Proloco, la nuova adesione al sistema Bi.To della Biblioteca di Casa Dravelli - collocata nell’area di confine tra Torino e Moncalieri in corrispondenza di Piazza Bengasi - porta in una zona urbana nevralgica del nostro territorio un nuovo servizio con una ‘funzione ‘pubblica’. Si rafforza la presenza di Casa Dravelli come presidio culturale di prossimità collocato in Borgo San Pietro, ampliando le opportunità di creare maggiori sinergie con le attività culturali cittadine e in specifico con quelle promosse dalla Biblioteca Civica Arduino. Un passo concreto in questa direzione è la proposta - nata grazie alla cooperazione tra le due biblioteche - della seconda edizione del Laboratorio di Scrittura Creativa - Narrazioni Urbane dedicata al tema “Paure Urbane”, che sarà condotta da Davide Longo: un’interessante opportunità rivolta alle cittadine e ai cittadini, delle diverse generazioni, che vivono nelle Borgate cittadine”.

A proposito del contenuto del Laboratorio, il conduttore Davide Longo dichiara: “In un lontano passato uomini e donne si sono riuniti in comunità, poi in villaggi e infine in città per commerciare, condividere servizi e sentirsi più sicuri. Ma cosa significa oggi vivere in una città? Quali paure abitano il cuore e la mente di chi vive nei centri urbani? Non stiamo parlando solo della microcriminalità, del degrado o della povertà, ma di senso di solitudine, esclusione, difficoltà a tenere il passo, cronica mancanza di tempo, cambiamenti troppo veloci, mancanza di memoria, delle relazioni o della loro assenza. Paure Urbane è un laboratorio di scrittura dedicato a chi già scrive e a chi non ha mai pensato di farlo, ma sente di avere qualcosa da raccontare che riguarda le proprie paure. Quattro incontri preliminari per capire quali siano le regole del gioco della narrazione, dopodiché i partecipanti, partendo dal territorio e dalle proprie esperienze, saranno accompagnati da me e da due giovani editor, nella scrittura di un racconto che prenda spunto dalle proprie paure. Un modo per esorcizzarle, definirne i contorni reali, condividerle”. Rivolgendosi alle persone delle diverse età interessate a partecipare, Longo aggiunge: “Ti chiediamo, per partecipare, di scrivere ed inviarci - con la tua richiesta di iscrizione al Laboratorio - un breve testo nel quale ci racconti, cercando di trasmettercene l’emozione, una situazione in cui hai capito di amare o detestare il posto in cui vivi (qualunque sia). Può trattarsi di un incontro, un avvenimento, una momento che ti ha dettato un particolare stato d’animo o una riflessione. Nel presente o nel passato ... o perché no, nel futuro”.

Iscrizioni aperte fino al 7 settembre

Le attività del Laboratorio si svolgeranno, con modalità da definire, presso le sedi della Biblioteca di Casa Dravelli (Via Praciosa 11 - a 5’ dalla fermata Metro Bengasi), della Biblioteca Civica Arduino (via Cavour, 31, fermata linea 67) e del Real Collegio Carlo Alberto (Via Real Collegio, 30). I racconti, a conclusione del percorso, saranno raccolti e pubblicati in un piccolo volume. Le iscrizioni al Laboratorio sono aperte fino al 7 settembre p.v.

Per informazioni su date, orari, attività e per conoscere le modalità di iscrizione scrivere a: progetti.casadravelli@gmail.com