Dall’Intelligenza artificiale alla Palestina: in arrivo gli appuntamenti del Sinodo valdese

Il culto inaugurale anticipato al sabato e una durata più breve dei lavori. Il Sinodo valdese in programma da sabato 22 a mercoledì 26 agosto, a Torre Pellice, conferma le novità organizzative introdotte nel 2025 e anche quest’anno non consacra nuovi pastori. L’incontro annuale riunisce rappresentanti delle comunità valdesi e metodiste per discutere e decidere sulle principali questioni della vita della Chiesa, sulle attività pastorali e sociali e sugli indirizzi teologici e organizzativi.

La fede ai tempi dell’Ia

Alla vigilia della partenza del Sinodo, torna la giornata teologica ‘Giovanni Miegge’, organizzata dalla Fondazione Centro culturale valdese e dalla segreteria dell’assemblea degli iscritti e iscritte a ruolo della Chiesa valdese. In programma venerdì 21 agosto, alle 14,30, nell’Aula sinodale della Casa valdese (via Beckwith 2) si discuterà sul tema ‘Vivere nell’era dell’intelligenza artificiale’.

Sono previsti gli interventi di Mauro Grosso (Facoltà teologica di Torino, Istituto superiore di Scienze religiose di Torino) su ‘IA e Chiese nella quotidianità’, di Accursio Graffeo (Università di Torino, Fondazione ‘B. Kessler’, Università di Zurigo) su ‘Configurazioni di spiritualità nel dialogo tra soggetto e intelligenza artificiale’, di Ilenya Goss (pastora e coordinatrice della Commissione per i problemi etici posti dalla scienza) su ‘Imago Dei nell’era dell’algoritmo: la teologia incontra l’IA’. Introdotto da Davide Rosso, direttore della Fondazione centro culturale valdese, l’incontro viene trasmesso in streaming sul canale YouTube della Fondazione.

Gli altri appuntamenti della vigilia

La giornata teologica non è l’unico appuntamento di venerdì. Alle 17,30, al tempio di Torre Pellice (via Beckwith 4) la Diaconia valdese presenta l’incontro ‘Frontiere diaconali’, dedicato al tema del rapporto con il territorio. Tocca al presidente della Commissione sinodale per la diaconia, Daniele Massa, introdurre gli interventi affidati a Gianluca Barbanotti (senior manager del terzo settore), Marco Armand-Hugon (Comitato servizi salute della diaconia valdese), Manuela Vinay (responsabile dell’ufficio Otto per mille della Chiesa valdese), Daniele Del Priore (direttore dell’area Case valdesi – Hotel e foresterie), Claudia Garbuglia (responsabile dei Servizi inclusione di Bologna della Diaconia valdese) e Silvia Davit (responsabile della comunicazione della Diaconia valdese).

La sera invece, alle 21, il tempio ospiterà il concerto della rassegna ‘Sulle note della Riforma’ con il maestro Walter Gatti all’organo recentemente restaurato e potenziato.

Culto inaugurale e serata pubblica

L’inaugurazione vera e propria del Sinodo si tiene sabato 22 agosto. L’appuntamento per pastori e deputati è alle 15 nell’Aula sinodale della Casa valdese di Torre Pellice. Da lì parte il corteo diretto al tempio dove, alle 15,30, si svolge il culto di apertura con la predicazione affidata al pastore Eugenio Bernardini.

La tradizionale serata pubblica del Sinodo al tempio, in programma sabato, alle 21, è dedicata al tema ‘Democrazie in bilico, tensioni e rischi nella società globale’. Sono previsti gli interventi del sociologo Stefano Allievi e di Fulvio Ferrario, professore di Teologia sistematica alla Facoltà valdese di Roma. Sono previsti intermezzi musicali di Olmo Costa (piano e voce).

Il giorno successivo, domenica 23 agosto, alle 21, in Galleria Scroppo (via Roberto D’Azeglio 10) la Federazione donne evangeliche in Italia celebra i 50 anni dalla propria nascita, con una tavola rotonda sull’acquisizione dei diritti civili da parte delle donne. Ne discutono Anna Rossomando, vicepresidente del Senato; Livia Turco, presidente della Fondazione ‘Nilde Iotti’, e Elena Miglietti, giornalista e autrice.

Eventi collaterali

Tra gli altri incontri in programma ci sono i ‘caffè talk Incontriamoci’, condotti dalla giornalista Daniela Grill nella Biblioteca della Casa valdese. Alle 16 di lunedì 24 il tema è ‘La Bibbia letta e meditata dalle donne. Un dialogo tra evangeliche e cattoliche’, mentre alla stessa ora di martedì 25 si parla di ‘Pre-adolescenti e adolescenti alle prese con la vita tra forza e fragilità’.

Da giovedì 20 a mercoledì 26 agosto, inoltre la Casa unionista (via Beckwith 5) ospita le attività del Sinodo dei bambini e bambine.

La mostra sulle chiese negli anni ’80 che si inaugura oggi, lunedì 17 agosto, alle 18, al Centro culturale valdese, è un altro degli eventi collaterali del Sinodo come la serata ‘Una voce dalla Palestina’ in programma giovedì 20, alle 20,30, nel tempio valdese di via Beckwith. Intervengono il pastore luterano palestinese Munther Isaac (Betlemme), e Gaëlle Courtens, giornalista della Radio Svizzera italiana e caporedattrice di Voce evangelica.