Tra fortezze, giochi e tecnologie arriva a Fenestrelle il ‘Museo delle Fortificazioni della Val Chisone e Germanasca’

È stato inaugurato a Fenestrelle il nuovo ‘Museo delle Fortificazioni della Val Chisone e Germanasca’, un progetto nato per valorizzare il patrimonio storico del territorio attraverso strumenti multimediali e spazi pensati anche per le famiglie.

L’allestimento è stato realizzato all’interno della ‘Casa del Genio’, edificio storico di Fenestrelle situato in via Umberto I 100 e adiacente all’ufficio turistico. Questo museo è previsto dal ‘Programma operativo complementare 2014-2020 della Regione Piemonte’ e fa parte del progetto ‘Smart Inclusive Mountains’.

Il finanziamento regionale, erogato all’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, ha permesso di realizzare un nuovo percorso espositivo con un investimento di circa 18 mila euro. L’Unione Montana ha affidato l’allestimento all’associazione ‘Vivere le Alpi’, impegnata da anni nella valorizzazione del patrimonio culturale del territorio.

L’obiettivo del museo è quello di far conoscere le numerose opere difensive disseminate nelle valli attraverso un’esperienza moderna e digitale. Il museo è infatti composto da una postazione multimediale interattiva che consente ai visitatori di navigare sull’‘Atlante delle opere fortificate’ approfondendo la storia delle fortificazioni locali.

Accanto alla tecnologia trova spazio anche un allestimento flessibile e facilmente aggiornabile, al posto dei tradizionali pannelli sono stati infatti realizzati otto roll-up dedicati alle fortificazioni della Val Chisone, corredati da qr-code che permette di accedere direttamente dal proprio smartphone a contenuti multimediali e di approfondimento.

Una parte significativa del museo è stata progettata pensando alle famiglie. Lo spazio ospita infatti due baby corner, distinti per fasce d’età (0-3 anni e 4-10 anni), con tavolini, sedie, materiali da colorare, giochi e attività dedicate alla scoperta delle fortificazioni e della fauna alpina. L’idea è quella di consentire agli adulti di visitare l’esposizione mentre i più piccoli possono imparare divertendosi in un ambiente accogliente e sicuro.

Completa l’allestimento un centro di documentazione con volumi dedicati alle opere fortificate e al territorio, disponibili per la consultazione in italiano, inglese e francese, oltre a una sezione specifica di libri per l’infanzia.

Il museo segue gli stessi orari di apertura dell’ufficio turistico di Fenestrelle: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì è aperto dalle 15,30 alle 18,30, sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15,30-18,30, domenica dalle 9 alle 12.