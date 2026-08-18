Un innaffiatoio di quartiere in Largo Montebello: la risposta di Vanchiglia alla grande siccità

Un piccolo gesto di cura anonima per far fronte all'afa cittadina. Nel parchetto di Largo Montebello, nel cuore del quartiere Vanchiglia, è comparso in questi giorni un innaffiatoio verde adagiato proprio accanto alla fontanella. Insieme all'oggetto un messaggio semplice e diretto scritto su un foglio da un residente: "La pioggia si fa desiderare. Mi dai una mano? Riempimi, annaffia le aiuole e riportami qui."

L'iniziativa spontanea in Vanchiglia



L'iniziativa, nata in solitaria e in modo del tutto spontaneo nei giorni del grande esodo estivo, invita chi è rimasto in città a prendersi cura del verde di vicinato. In un momento dell'anno in cui il quartiere si svuota e la gestione delle aree pubbliche si fa più complessa, l'oggetto messo a disposizione di tutti offre una possibilità immediata e pratica per contrastare gli effetti del caldo sulla vegetazione locale.

Il dibattito sul verde pubblico in città



Il tema della tutela della vegetazione urbana è del resto al centro del dibattito cittadino in questi giorni di agosto. Recentemente si sono registrate diverse segnalazioni da parte dei residenti e critiche da parte di alcuni consiglieri comunali riguardo ad alcune piante già secche nelle nuove aiuole di via Roma, l'arteria centrale che si prepara all'inaugurazione della sua area pedonale, prevista per il 12 settembre. Un episodio che ha riportato la cura del verde pubblico tra le priorità percepite dalla cittadinanza.

Il cambio meteo in arrivo



A dare un supporto al "lavoro" dell'innaffiatoio di quartiere potrebbero essere le condizioni meteorologiche dei prossimi giorni. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei bollettini dell'Arpa Piemonte, pur persistendo un quadro idrico generale di severa siccità su scala regionale, la morsa del caldo estivo sembra destinata ad attenuarsi. Dopo giornate di tempo stabile con temperature massime registrate intorno ai 34°C nel capoluogo piemontese, il transito di una saccatura nordatlantica porterà i primi temporali sull'alto Piemonte a partire da mercoledì sera, anticipando un'estensione più diffusa delle precipitazioni e un generale calo delle temperature atteso per la giornata di giovedì.