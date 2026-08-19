Al canile di strada Cuorgnè arriva il sindaco Lo Russo: "Qui c'è chi non lascia soli gli animali"

Ad accogliere il sindaco Stefano Lo Russo, al suo arrivo al canile rifugio di strada Cuorgnè, non sono mancati gli ospiti a quattro zampe. Tra loro c'era Filippo, un cane del 2021 recuperato dopo essere stato abbandonato in un cortile. Per giorni i condomini, per riuscire ad aiutarlo senza riuscire ad avvicinarlo, gli lasciavano il cibo calandolo dal balcone. Una storia che racconta bene cosa possa esserci dietro gli animali che arrivano nella struttura comunale: abbandoni, recuperi e percorsi che spesso cominciano prima ancora dell'ingresso in canile.

Lo Russo ha visitato la struttura di strada Cuorgnè 139 in un momento particolarmente importante per il futuro del canile. Perché mentre gli animali continuano a essere ospitati e le porte restano aperte anche durante il mese di agosto, si prepara un intervento di riqualificazione che cambierà profondamente il volto della struttura.

Gli interventi

I lavori di ampliamento e riqualificazione dovrebbero essere consegnati all'impresa a inizio settembre e avranno una durata di circa un anno. Il progetto vale complessivamente 3 milioni di euro ed è finanziato attraverso il PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027. L'obiettivo è intervenire sia sull'efficientamento energetico del canile esistente sia sul potenziamento della struttura sotto il profilo funzionale e sanitario.

Il progetto

Il progetto prevede un nuovo canile sanitario articolato in più spazi e pensato per rendere più adeguata la gestione degli animali che necessitano di cure, isolamento o quarantena prima di poter entrare in contatto con gli altri ospiti. Una struttura che il Comune punta a rendere più moderna, efficiente e adeguata alle esigenze degli animali e degli operatori.

Aperti ad agosto

E intanto, dietro le porte del canile, l'emergenza non va in vacanza. Anche agosto, tradizionalmente un mese più difficile per le adozioni, non è un mese vuoto. La struttura continua a essere aperta al pubblico e a raccogliere le richieste di chi vuole conoscere e adottare uno degli animali ospitati.

In particolare, resta alta la presenza dei gatti: sono circa una settantina quelli attualmente ospitati, anche a causa di due sequestri particolarmente impegnativi che hanno fatto aumentare di circa venti unità la presenza media.

Appello alle adozioni

È proprio da qui che è partito l'invito del sindaco."Questo è uno dei servizi più importanti che ha la nostra città", ha detto Lo Russo, invitando chi ne ha la possibilità a recarsi al canile comunale "per andare via con un amico a quattro zampe". Un appello rivolto alle famiglie, perché, ha sottolineato il sindaco, gli animali "possono essere una grande compagnia".

Ma l'appello non riguarda soltanto l'adozione. C'è anche il lavoro di chi ogni giorno si occupa degli animali ospitati nella struttura. "Questa struttura è sempre aperta e vede veri professionisti al suo interno che non lasciano soli gli ospiti ma accompagnano le famiglie nel loro percorso", ha aggiunto Lo Russo.

Il canile, dunque, non chiude per ferie. E mentre il Comune prepara un intervento per rinnovare la struttura e realizzare il nuovo canile sanitario, a strada Cuorgnè continuano ad esserci decine di animali in attesa di una seconda possibilità.

Per chi volesse conoscerli, la struttura comunale è accessibile gratuitamente senza prenotazione. Nel periodo estivo, fino al 31 ottobre, è aperta dal martedì al venerdì dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; sono inoltre previste due aperture domenicali al mese.