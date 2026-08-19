77ª Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola: tutti gli eventi in programma al laboratorio culinario

C'è un luogo alla 77ª Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola dove il cibo smette di essere solo cibo e diventa racconto, competizione, scoperta. È il BTM PalaPeperone, l'area eventi allestita in Piazza Sant'Agostino che ogni giorno, dal 28 agosto al 6 settembre 2026, offre al pubblico una programmazione gratuita e ad alto tasso di coinvolgimento, tra show-cooking con chef e produttori del territorio, degustazioni, sfide culinarie e contaminazioni che mescolano tradizione piemontese e linguaggi contemporanei.

Uno degli appuntamenti più attesi dell'edizione 2026 porta al PalaPeperone un ospite insolito per una fiera agricola: Tommaso Tarantino, in arte Lo Spadellatore, il creator food che ha conquistato milioni di follower su TikTok e che è stato premiato dalla Fondazione Agnesi per la sua innovazione nella comunicazione gastronomica. Sul palco di Carmagnola porterà la sua Pasta Experience, uno show-cooking dove la tecnica si fa spettacolo, i segreti da chef diventano accessibili a tutti e il pubblico in piazza si ritrova protagonista di un'esperienza che ha già fatto il giro del web.

La tradizione piemontese più autentica sale sul palco con l'Antica Trattoria Monviso di Carmagnola, che presenta il Carmagnolotto, una rivisitazione d'autore del classico agnolotto piemontese, costruita attorno a ingredienti d'eccellenza che intrecciano allevamento e coltivazione locale. Un laboratorio che è insieme lezione di cucina, omaggio al territorio e dimostrazione di come la tradizione possa rinnovarsi senza tradire sé stessa. Fuori dagli schemi ma dentro la filosofia del territorio, il ristorante Osto Bruma porta al PalaPeperone un binomio sorprendente, quello tra la canapa e il peperone di Carmagnola. Un'ora dedicata all'assaggio e al racconto di una creazione pensata per chi cerca nel piatto originalità, benessere e tutto il profumo autentico del Piemonte. E per una contaminazione inedita e spettacolare, la cultura dell'American BBQ approda al PalaPeperone per uno show-cooking dedicato alle tecniche e ai sapori autentici del barbecue texano. Attraverso dimostrazioni dal vivo, lavorazioni delle carni e contributi video delle lunghe cotture in affumicatore, il pubblico scoprirà i segreti tecnici e storici che lo distinguono dalla classica grigliata piemontese.

L'appuntamento più "caldo" del PalaPeperone porta sul palco tre ristoranti di prestigio chiamati a sfidarsi sulla preparazione di un classico intramontabile della cucina piemontese: la bagna cauda. Tre interpretazioni diverse di uno stesso piatto, tre visioni del rapporto tra tradizione e innovazione, un unico premio per il vincitore. Il peperone di Carmagnola, naturalmente, sarà il filo rosso che unisce tutte le versioni in gara.

Il BTM PalaPeperone è uno dei cuori pulsanti della 77ª Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, promossa dal Comune di Carmagnola e organizzata da SGP Grandi Eventi. Per tutta la sua durata, la kermesse animerà il centro storico della città con spettacoli serali gratuiti in Piazza Sant'Agostino, il Foro Festival al Foro Boario di Piazza Italia, installazioni artistiche, premi istituzionali e la grande Maxi Peperonata della domenica conclusiva del 6 settembre.