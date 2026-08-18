Il Cardinal Massaia alza il sipario: oltre 20 titoli tra musical, noir, classici, commedie e nuovi format

Il Teatro Cardinal Massaia si prepara a vivere una nuova, intensa stagione: da ottobre a maggio il palcoscenico di via Sospello 32/C ospiterà oltre venti spettacoli, confermando la vocazione di un teatro che vuole essere punto di riferimento per il quartiere Madonna di Campagna e per l’intera città. Dopo il successo della stagione del Centenario – più di 10mila spettatori – la direzione affidata al team di Chi è di Scena rilancia con un cartellone ricco, vario e aperto al territorio.

Una stagione per tutti

La programmazione 2026/27 punta sulla varietà dei linguaggi e sulla capacità di coinvolgere pubblici diversi: famiglie, giovani, appassionati di musical, amanti del noir e della grande tradizione teatrale. Accanto ai titoli più attesi, tornano format innovativi come il Teatro a merenda, le matinée scolastiche e gli spettacoli dedicati alle ricorrenze, dal Natale al Capodanno.

La direzione artistica è affidata a Gioacchino Inzirillo, performer e regista; la direzione organizzativa a Gabriele de Mattheis, danzatore e costumista; la comunicazione a Francesca Melis, attrice e docente di dizione. Un trio che punta a trasformare il teatro in una “casa” per artisti emergenti e compagnie locali, anche grazie al ritorno di Scena Aperta, il concorso dedicato alle compagnie amatoriali.

Il cartellone

Di seguito una panoramica dei principali appuntamenti, mese per mese.

OTTOBRE

Gli Allegri Chirurghi – 10 ottobre Areté Teatro apre la stagione con una commedia brillante.

Biancaneve – 18 e 19 ottobre La fiaba classica in versione musicale firmata Chi è di Scena.

La Bambola Maledetta – 30-31 ottobre e 1 novembre Noir teatrale perfetto per l’atmosfera di Halloween.

NOVEMBRE

Pulse – 7 novembre Olga Superflua porta in scena un viaggio tra balletto classico e moderno.

Cara Wendy – 15 e 16 novembre La Compagnia 3Mele riflette sul mondo contemporaneo attraverso i suoi protagonisti.

Domani Promessi – 26 e 27 novembre Note Pulite rilegge un classico in chiave sorprendente.

DICEMBRE

Qualcuno ha visto Babbo Natale? – 13 dicembre Soia Spettacoli apre il periodo natalizio.

Christmas Concert – 19 dicembre Con le filarmoniche di San Giusto e Torre Canavese.

Due ore di Aria – 27 dicembre Barutz chiude l’anno con leggerezza.

Capodanno a Sanremo – 31 dicembre Musica italiana per festeggiare l’arrivo del 2027.

GENNAIO

La Sirenetta – 6 gennaio La fiaba amata da grandi e piccoli.

The Producers – 9 gennaio Split Teatro porta in scena il celebre musical.

Gli ultimi cinque anni – 27 gennaio Off Stage racconta un amore in due direzioni opposte.

FEBBRAIO

Candle Concert – 17 febbraio Un concerto emozionale firmato Chi è di Scena.

Valjean – 19 febbraio Musical italiano della Golden Ticket Company.

Jack e il tesoro dei pirati – 21 febbraio Avventura per famiglie con Soia Spettacoli.

Ma che razza di Otello? – 27 febbraio Ospite speciale: Marina Massironi.

MARZO

Se la fortuna bussa alla porta – 6 e 7 marzo Commedia della compagnia I Mellanurca.

Ailoviù Sei perfetto, ora cambia – 19 marzo Golden Hour porta in scena una commedia brillante.

Rigoletto – 20 marzo Zerimago rilegge il capolavoro verdiano.

APRILE

The Bodyguard – Il Musical – 10-18 aprile Grande produzione Chi è di Scena.

C’era una volta a Broadway – 24 aprile I Brocchi da Carretta conducono il pubblico nella Grande Mela.

MAGGIO

Ricominciamo – 15 maggio Risate assicurate con i Carrabbé.

Tutti insieme appassionatamente – 27 maggio Torna a grande richiesta il musical con Giulia Ottonello e Lorenzo Tognocchi

Info

Gli spettacoli iniziano alle 20.45 per le serali e alle 16.30 per le pomeridiane. Programma completo su teatrocardinalmassaia.com

Biglietteria: 344 4104477 (WhatsApp) – 0112216128

Email: info@teatrocardinalmassaia.com