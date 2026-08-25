Sono state ore di ansia e smarrimento, a San Francesco al Campo. Dalla tarda serata di domenica, infatti, si erano perse le tracce di Stefania Halip, una ragazza di 24 anni che era appena tornata dal mare insieme alla famiglia. E qualche ora fa il suo corpo è stato ritrovato nei pressi del torrente Fisca, vicino al ponte che si trova a poca distanza di Borgata Centro.
Il celluare della giovane era stato agganciato presso una cella telefonica intorno alle 4 della notte tra domenica e lunedì. La scoperta della sua scomparsa risale a ieri mattina, quando i genitori non l'hanno trovata in casa. Ma sulle prime si era pensato che potesse essere uscita per una passeggiata.
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Cronaca | 25 agosto 2026, 12:57
San Francesco al Campo, ritrovato un corpo vicino al torrente: è quello di Stefania Halip, scomparsa da domenica sera
La ragazza, 24 anni, aveva fatto perdere le proprie tracce dopo essere tornata dal mare con la famiglia. L'esito delle ricerche in queste ore
Sono state ore di ansia e smarrimento, a San Francesco al Campo. Dalla tarda serata di domenica, infatti, si erano perse le tracce di Stefania Halip, una ragazza di 24 anni che era appena tornata dal mare insieme alla famiglia. E qualche ora fa il suo corpo è stato ritrovato nei pressi del torrente Fisca, vicino al ponte che si trova a poca distanza di Borgata Centro.
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