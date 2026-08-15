Ladro si introduce in una villa: all'arrivo della polizia si finge giardiniere per non essere arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato quattro persone nelle ore immediatamente precedenti al Ferragosto, in tre distinti interventi nei quartieri Parella, Borgo Vittoria e Borgo Crimea, confermando l’intensificazione dei controlli contro i furti in abitazione disposta dalla Questura per il periodo festivo.

Il primo episodio si è verificato in corso Lecce, dove una pattuglia della Squadra Volante ha sventato un furto in una villa signorile. Un uomo di 45 anni, italiano, dopo aver danneggiato una telecamera di sorveglianza, si è introdotto nel giardino scavalcando la cancellata e ha tentato di forzare la porta di una dependance. I rumori hanno svegliato i due residenti, entrambi ultraottantenni, che hanno chiamato il 112. All’arrivo degli agenti, il ladro ha provato a fingersi un giardiniere improvvisato, innaffiando il prato con una manichetta. La messinscena non ha ingannato la Volante, che lo ha bloccato e arrestato per tentato furto aggravato, prestando assistenza ai proprietari rimasti chiusi in casa per paura.

Il secondo intervento è avvenuto in Borgo Vittoria, dove altre Volanti sono intervenute dopo l’attivazione dell’allarme anti-intrusione in un appartamento i cui proprietari erano fuori regione. Gli agenti hanno notato segnali tipici dei ladri d’appartamento: filamenti di cotone nella serratura, usati per verificare l’assenza dei residenti; spioncini degli altri alloggi coperti con pezzetti di carta. Con l’aiuto dei Vigili del Fuoco, la porta è stata aperta: all’interno, nella camera da letto, i poliziotti hanno trovato due uomini, un georgiano e un russo, che avevano già radunato sul letto gioielli e oggetti di valore. A casa del cittadino russo è stato poi sequestrato un vero e proprio “kit da scasso”, composto da pinze, chiavi, martelletti, cacciaviti, calamite, lame, guanti, occhiali protettivi e torce. Entrambi sono stati arrestati per tentato furto aggravato in abitazione.

Gli agenti delle Volanti hanno infine arrestato a Borgo Crimea un cittadino tunisino di 21 anni, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale. La proprietaria di un appartamento al piano terra di corso Giovanni Lanza lo ha sorpreso mentre cercava di sollevare la serranda del bagno per entrare in casa. Alle sue grida, il giovane è fuggito nel cortile interno del condominio. Gli agenti, impegnati nei controlli rafforzati per il Ferragosto, lo hanno individuato poco dopo: era nascosto sotto alcune coperte vicino a una colonna. Durante il controllo ha opposto una forte resistenza, colpendo gli agenti e l’auto di servizio. Una volta identificato, è stato arrestato.