Altalena rotta e rabbia in via Scialoja, scoppia la protesta dei genitori per i giochi danneggiati

Un nastro bianco e rosso a stringere il seggiolino, ormai inutilizzabile, di un'altalena. È la fotografia che arriva dai giardinetti di via Scialoja, nel quartiere Borgo Vittoria, dove la protesta dei genitori stanchi di vedere i propri figli giocare tra pericoli ed equipaggiamenti diroccati è scoppiata a seguito della segnalazione del residente Angelo: "I nostri bimbi ci giocano in queste condizioni e rischiano di farsi male. È ridicolo che su due soli seggiolini presenti, uno sia fuori uso".

Il conto dei vandali

Ma la replica non si è fatta attendere ed evidenzia una ferita profonda del territorio. A fare due conti è il coordinatore all'Ambiente della Circoscrizione 5, Giorgio Tassone, che ha risposto con fermezza mettendo in luce le difficoltà amministrative: "Il problema non è un semplice seggiolino del valore di 800 euro più installazione certificata. La questione a monte è quante attrezzature vandalizzate continuiamo a sostituire per poi vederle distrutta di nuovo. Tutti dimenticano che sono soldi di noi cittadini".

Tra baby gang e maleducazione

Dito puntato contro l'uso inappropriato e sistematico degli spazi pubblici da parte di gruppi di ragazzi più grandi. "Ci si dondola in piedi sulle altalene a 15 o 17 anni, ci si siede sulle spalliere delle panchine con i piedi sulle sedute, si abbandonano bottiglie di birra e immondizia a terra", prosegue Tassone. "Chi prova a sgridarli viene ripagato con gestacci e insulti. Non c'è più senso civico, i miei genitori mi avrebbero dato due ceffoni se mi fossi comportato così".

Sopralluogo a settembre e l'ipotesi telecamere

Nonostante l'amarezza, l'amministrazione si muoverà per risolvere la criticità. A settembre verrà effettuato un sopralluogo tecnico nei giardinetti di via Scialoja per verificare la natura del danno ed eventualmente inserire l'attrezzatura nell'elenco degli ordini di sostituzione. La soluzione definitiva, tuttavia, secondo la Circoscrizione potrebbe passare solo dai controlli: "Bisognerebbe investire sull'installazione di telecamere di videosorveglianza che possano fare realmente da deterrente".