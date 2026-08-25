Ufficio immigrazione, chiude la sede di via Ruffini 11: trasferimento al Santo Volto

Da lunedì 31 agosto l’Ufficio Immigrazione presso la nuova sede del Santo Volto (via Val della Torre 3) aprirà al pubblico lo sportello attualmente operativo in via Ruffini 11.
In particolare, presso questo sportello sarà possibile rivolgersi, anche senza appuntamento, per:
- informazioni sulle pratiche di permesso di soggiorno pendenti;
- integrazione documentale o presentazione eventuali memorie conseguenti alla comunicazione dei motivi ostativi di cui all’art. 10 bis L. 241/90;
- appuntamenti per motivi familiari: fino a cessate esigenze, il servizio di appuntamenti per le richieste di permessi di soggiorno per motivi familiari sarà disponibile solo ed esclusivamente il giovedì pomeriggio.
Invece, esclusivamente previo appuntamento sull’agenda elettronica Prenota Facile, sarà possibile accedere allo sportello di via Val della Torre per:
- presentazione delle istanze di permesso di soggiorno elettronico per protezione sussidiaria, protezione speciale, di conversione del permesso di soggiorno da protezione sussidiaria a motivi di lavoro subordinato/autonomo e per attesa ricorso pendente ex art. 35 del D.lgs 25/2008;
- richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno cartaceo per richiesta asilo;
- l’acquisizione dell’istanza per conseguimento documento di viaggio per rifugiati/apolidi e titolo di viaggio per stranieri.
Restano ancora operativi lo sportello di via Dorè, 3, ove vengono acquisite le richieste ordinarie di permesso di soggiorno previo appuntamento rilasciato da Poste Italiane, e lo sportello di via Botticelli, 116, per il ritiro materiale del permesso di soggiorno.
Il completo trasferimento presso la nuova sede del Santo Volto di questi due sportelli e degli altri uffici dell’Immigrazione si realizzerà, progressivamente, entro la fine dell’anno, con relativa tempestiva comunicazione all’utenza.