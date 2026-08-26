La fortuna bacia Pinerolo: centrato un "9" da 20mila euro

La dea bendata fa tappa nel Pinerolese e regala una giornata da ricordare. Nell'estrazione del 10eLotto di ieri, 25 agosto, a Pinerolo è stata registrata una vincita da ben 20.000 euro.

La giocata vincente è stata convalidata presso la ricevitoria di corso Torino: un fortunato giocatore è riuscito a centrare un "9" quasi perfetto, portandosi a casa un bottino tondo che cambia decisamente il sapore di questo fine agosto. L'identità del vincitore resta al momento ignota, ma in città è già caccia al fortunato tra i frequentatori abituali dell'esercizio.

Il Piemonte si conferma così tra le regioni più fortunate dell'ultimo concorso nazionale, che da solo ha distribuito ben 25,3 milioni di euro su tutto il territorio italiano, facendo salire il montepremi totale elargito dal 10eLotto dall'inizio dell'anno alla cifra capogiro di 2,56 miliardi di euro.