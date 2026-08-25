Casalgrasso piange Luigi Fasano, morto ad Andora. Il sindaco Donetto: "Rimane il ricordo di una persona speciale"

È un dolore che arriva fino a Casalgrasso quello per la morte di Luigi Fasano, 66 anni, una delle due vittime della tragedia avvenuta questa mattina, martedì 25 agosto, nel mare antistante la spiaggia di Andora, nel Savonese (LEGGI QUI).

Fasano si trovava in acqua con la moglie quando la situazione è improvvisamente diventata critica. A intervenire per soccorrere la coppia è stato il bagnino savonese Fabrizio Valente, 62 anni, che dopo essere riuscito a riportare a riva la donna è tornato in mare per raggiungere il marito. Durante il secondo intervento, però, il bagnino avrebbe accusato un malore e perso le forze. Per entrambi, nonostante l'intervento dei soccorritori, non c'è stato nulla da fare.

A Casalgrasso, dove Fasano viveva, la notizia ha lasciato sgomenti quanti lo conoscevano.

A ricordarlo è il sindaco Giovanni Donetto, che con lui aveva condiviso anni di lavoro, l'amicizia e soprattutto la passione per la bicicletta. "Era un amico sportivo, un ciclista, un compagno di lavoro, un "compagno di merende". Una persona che verrà sicuramente a mancare a tutto il paese perché, con la sua allegria, con il suo modo di fare e con la battuta sempre pronta, ha fatto sì che ci tenesse sempre uniti nell'amicizia".

Fasano era arrivato a Casalgrasso dopo aver vissuto a Lombriasco, a pochi chilometri di distanza, e aveva costruito nel paese una parte importante della sua vita.

Donetto lo aveva conosciuto anche professionalmente. "Abbiamo lavorato diversi anni assieme all'allora Rotoflex, adesso Nissha, a Casalgrasso. Poi io ho preso un'altra strada, però siamo sempre rimasti amici". A unirli era stata anche la bicicletta, una passione che permetteva loro di ritrovarsi e parlare di sport, delle tappe del Giro d'Italia e del Tour de France e dei percorsi affrontati in sella.

Il sindaco ricorda Fasano come una persona dalla grande vitalità, anche oltre lo sport. "Era un tipo allegro, cantava anche molto bene", racconta Donetto. Fasano continuava infatti a cantare nel coro della parrocchia, dando il proprio contributo alla comunità anche dopo essere andato in pensione. "Si godeva giustamente la meritata pensione dopo tanti anni di lavoro".

Fasano e la moglie frequentavano da molti anni Andora ed erano proprietari di un alloggio nella località ligure. Una consuetudine, quella delle vacanze ad Andora, che rende ancora più doloroso il modo in cui si è conclusa questa giornata.

Il ricordo più recente di Donetto risale a uno dei tanti incontri casuali in paese. Un saluto, qualche parola scambiata per strada, oppure una conversazione sulla bicicletta e sulle grandi corse a tappe.

Sulla dinamica della tragedia restano intanto da chiarire diversi aspetti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e gli uomini della Capitaneria di porto, impegnati negli accertamenti. Dovranno essere approfondite anche le cause del decesso di Valente, per verificare l'ipotesi del malore che lo avrebbe colpito durante il secondo intervento.

A Casalgrasso, però, prevale soprattutto il dolore per la perdita di un concittadino conosciuto e stimato. Donetto sottolinea come Fasano e la moglie fossero persone "assolutamente posate" e non imprudenti, e proprio per questo la tragedia appare ancora più difficile da comprendere. "La troviamo veramente stranissima, questa cosa".

Il paese si stringe così attorno alla famiglia di Luigi Fasano, mentre il ricordo di chi lo ha conosciuto prende il posto delle parole. "Siamo tutti vicini nel dolore. Sicuramente rimane il ricordo di una persona speciale. Questo è sicuro", conclude il sindaco Donetto.