I giovani si ‘riprendono’ la montagna: il bilancio del primo anno del gruppo giovani Cai di Pinerolo e Val Germanasca

Il gruppo giovani del Cai Pinerolo e Val Germanasca ha compiuto un anno. Formatosi ufficialmente a giugno 2025, ha organizzato la prima escursione a fine agosto al Lago Verde e da lì non si è più fermato.

“Un comparto giovani che unisce il Pinerolese e la Val Germanasca non c’era mai stato. Il nostro obiettivo era mettere insieme under 25 iscritti al Cai per delle uscite e delle serate propedeutiche e direi che ci siamo riusciti” spiega Gianguido Missio che insieme a Pietro Bottoli si occupa della gestione del gruppo.

24 anni, originario di Piscina, ma poi trasferito a Pinerolo. Missio, frequenta da sempre la Val Germanasca con la famiglia. “Tre anni fa mi sono iscritto per un corso di alpinismo, il Cai l’ho scoperto così. Mi ha aperto la strada per andare in montagna. Prima facevo solo escursioni con i miei genitori. Ora faccio attività che passano dall’alpinismo all’arrampicata”.

Qui, secondo Missio, il vero punto di forza del Cai: “Attira i giovani proprio per questi corsi che insegnano ad andare in montagna”.

Ad oggi sono una quarantina gli under 25 iscritti al Cai, una trentina quelli che frequentano le uscite del gruppo: “L’obiettivo è proprio quello di attrarre nuove leve, farli uscire dalla zona di comfort. Per questo abbiamo organizzato oltre alle escursioni, anche serate propedeutiche per dare delle dritte per capire come ci si muove in montagna”.

Dopo la pausa estiva, il gruppo tornerà con le nuove proposte a fine settembre. “Questo primo anno abbiamo avuto una buona risposta. Tra i prossimi obiettivi che ci siamo posti sicuramente c’è quello di creare un gruppo di ragazze e ragazzi abbastanza forti da fare qualche salita e qualche scalata più difficoltosa”.

Come per i Cai senior, l’impegno dei giovani è anche sulla cura del territorio. “Diamo una mano per la cura della sentieristica. Da poco abbiamo aiutato nella tracciatura della Strada dei Forti. In un giorno abbiamo tracciato la tappa da Prali Ghigo al Colle Giulian. Faremo la stessa cosa per la tappa da Prali Ghigo-Colle del Pis. In futuro, alcuni dei ragazzi volevano cercare di pulire le falesie sparse per la Val Germanasca e il Pinerolese, anche se queste spesso sono già pulite. Altri invece volevano dare una mano ai gruppi senior che puliscono i sentieri”.